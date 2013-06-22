انتظار موعود یک اصل مسلم در تفکر شیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: نسیم خوش ماه شعبان وزیدن گرفته است و دگربار لحظه ها در هيجاني روح انگيز جريان گرفته اند و جهان چشم انتظار تولد انتظاري است كه معيار صبرها و عطش ها و ترازوي ايمان ها و اعتقادها خواهد ماند. به زودي خلقت به نقطه عطف خود مي رسد و اين را نفس هاي حبس شده در سينه گواهي مي دهد.



سلام‌ بر مهدي‌ موعود، سلام بر خورشید جان ها و امید انسان ها، سلام بر یادگار پیامبران، خلاصه ابراهیم، عصاره محمد، احیا کننده سنت ها. او كه قرن ها ديده‌ مشتاقان‌ در انتظار مقدمش‌ به‌ راه‌ دوخته‌ و جان‌ هزاران‌ عاشق‌ دلباخته‌ در آتش‌ هجران او سوخته است. خجسته باد ميلاد نوري كه سحر با شبنم لطفش بيدار مي شود و خورشيد در انتظار سلامش طلوع مي كند.او كه هر گاه جمعه از راه مي رسد، صاحبدلان، دل از دست مي دهند و قرار از كف مي نهند و قافله دل هاي بي قرار روي به قبله مي كنند و آمدنش را به انتظار مي نشينند.



در تفکر شیعی انتظار موعود، یک اصل مسلم است و از آن به عنوان برترین اعمال یاد شد و تأکید گرديد که منتظر فرج باشید و از رحمت خدا مأیوس نشوید. لذا در عصر غیبت، شیعیان وظیفه دارند با انتظار فرج، ضمن اصلاح خود و جامعه و مبارزه با ستم و فساد، زمینه تشکیل حکومت جهانی ولی عصر(ع) را فراهم کنند.



مسلمين‌ جهان‌ در حالي‌ به‌ استقبال‌ جشن‌ ميلاد آن‌ مولود مبارك‌ مي‌روند كه‌ قلبشان‌ مسرور از طنين‌ جان نواز بانگ‌ رساي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در اقصي‌ نقاط‌ عالم‌ است و ان شاءالله نويدي براي ظهور آن‌ قطب‌ عالم‌ امكان. بر همه شيفتگان آن حضرت لازم است دائم به ياد آن امام همام بوده و برا ي تعجيل در ظهورش دعا كنند و از خداي سبحان ظهور ايشان را هر چه سريعتر بخواهند ، چرا كه با آمدن او تمام ملل نجات مي يابند و شيعه به اوج عزت وعظمت خود مي رسد.



اينك در آستانه ولادت فرخنده‌اش ايوان دل و صحن جان مردمان شهر و ديارمان را آذين بسته‌ايم تا شعله‌هاي اشتياق و عاطفه و پيوند ناگسستني با آخرين پيشواي پارسايان را در قلب شيعيان جهان برانگيزانيم و نغمه‌اي چنين طنين انداز نماييم كه:



رواق منظر چشم من، آشيانهٔ توست كرم نما و فرودآ كه خانه خانهٔ توست



اينجانبان فرارسيدن خجسته ميلاد با سعادت يگانه منجي عالم بشريت، ستاره سپهر ولايت، عدل گستر گيتي، امام المبين، حجت الله علي العالمين حضرت حجت بن الحسن العسكري ارواح العالمين له الفداء را به محضر مقام معظم رهبري مدظله العالي و عموم مردم مومن و ولايت مدار استان مازندران و همه منتظران آن حضرت تبريك عرض مي نماييم و از خداوند منان تعجيل در فرج مبارك آن حضرت، عزت و اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و پيروزي و سربلندي همه مستضعفان و محرومان عالم را مسئلت داريم.





