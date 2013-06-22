به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد گراوند روز شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: مرزبانی همانند سایر نیروهای انتظامی اقدامات همه جانبه ای را از ابتدای دیماه سال گذشته برای تامین امنیت مرزها در ایام انتخابات انجام داد. در این مدت بیش از 17 طرح انسداد مرز به اجرا درآمده و در 555 نقطه خلاء مرزی نیرو مستقر شد. کشفیات زمستان سال گذشته نسبت به پاییز همان سال با اجرای این اقدامات افزایش چشمگیری یافت.

وی ادامه داد: هر میزان که به انتخابات نزدیک می شدیم، شیب کنترل مرز افزایش یافته و از ابتدای اردیبهشت ماه این شیب به 70 درصد و در روزهای آخر منتهی به انتخابات به 100 درصد افزایش پیدا کرد، ضمن اینکه برای کنترل مرز و نقاط خلاء سایت های راداری و بیسیم مستقر کردیم.

گراوند با اعلام برگزاری همایش های منطقه ای در شمال غرب و جنوب شرق تصریح کرد: در واحدهای مرزبانی 343 جلسه توجیهی برگزار و با رفع کمبودها واحدهای شناوری را آماده به کار کردیم.

به گفته جانشین مرزبانی نیروی انتظامی در روزهای منتهی به ایام برگزاری انتخابات قرارگاه مقداد مرزبانی با 6 کمیته فعال و جلساتی نیز در 16 استان مرزی در همین رابطه برگزار شد. در همین مدت، کمین ها افزایش و 26 ملاقات مرزی با مرزبان های کشورهای همسایه برگزار کردیم و به آنها تذکر دادیم اگر در زمان انتخابات فردی به صورت غیرقانونی به مرزهای ما نزدیک شود، برخورد قاطع می کنیم. خوشبختانه برخی از کشورها همکاری خوبی را با ما در ایام انتخابات داشتند.

وی ادامه داد: در همین مدت 500 هزار نیروی مرزبان به صورت کمکی به فرماندهی های انتظامی استان‌های مرزی اختصاص یافته و 8 هزار نیروی احتیاط در مرز مستقر شدند تا در صورت بوجود آمدن مشکل با جدیت وارد عمل شوند.

گراوند با بیان اینکه ردزنی و کمین در زمستان سال گذشته 20 درصد نسبت به مدت مشابه قبل افزایش یافته بود، افزود: در این مدت شاهد افزایش کشف قاچاق کالا و احشام بودیم، در حالی که شهادت ماموران 50 درصد کاهش یافت.

جانشین مرزبانی نیروی انتظامی ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال نیز کشف مواد مخدر 29 درصد، سوخت قاچاق 85 درصد، ماهواره بیش از 100 درصد، سیگار 4 درصد، ارز 100 درصد، طلا 100 درصد، احشام 11 درصد، لوازم آرایشی قاچاق 42 درصد و هلاکت اشرار 5 درصد رشد نشان می دهد، این در حالی است که در بهار امسال، شهادت ماموران مرزبانی در درگیری با قاچاقچیان 45 درصد کاهش یافته است.

وی با اعلام مهمترین برنامه های مرزبانی برای سال 92 تاکید کرد: قصد داریم اشراف اطلاعاتی در مرزها را افزایش داده و از سامانه های اکسیدی و الکترونیکی استفاده کنیم همچنین خلاء مرزی بیشتری امسال تحت پوشش قرار می گیرد و روابط بین الملل خود را با کشورهای همسایه ارتقاء می دهیم.

گراوند تصریح کرد: با استفاده از مرزیاران افتخاری سعی می کنیم مشارکت مرزنشینان را در مرزها افزایش دهیم. یکی دیگر از برنامه های ما افزایش سطح سلامت نیروهای مرزبانی با انجام ورزش های خاص است.

جانشین مرزبانی نیروی انتظامی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اقدامات دشمنان در جریان برگزاری انتخابات در مناطق مرزی گفت: آنها خیلی خوب تلاش کردند که وارد کشور شوند و ناامنی هایی ایجاد کنند، اما بیشتر درگیری ها با اشرار در نقطه صفر مرزی بود و اجازه ورود به کشور را هم به آنها ندادیم، اگر هم اندک فردی توانسته بود از نقطه صفر مرزی عبور کند با همکاری سپاه و سربازان گمنام امام زمان(عج) از هرگونه اقدام شرارت‌انگیز جلوگیری شد. در سه ماهه نخست امسال درگیری در نقطه صفر مرزی 34 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: دشمن در شرق و غرب کشور تلاش زیادی را انجام داده بود و با تهدید مردم از آنها خواسته بود در رأی گیری شرکت نکنند. همه دیدگاه های دشمنان نظام در تحریم انتخابات یکی بود، اما آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند.

گراوند در پایان با اشاره به اینکه کشف سلاح در سه ماهه نخست امسال 39 درصد کاهش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: در این مدت دستگیری متجاوزان مرزی نیز 16 درصد کاهش نشان می دهد.