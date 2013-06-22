به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی فیلم «قطار سه و ده دقيقه يوما» در قالب یکی از سلسله جلسات عصر اقتباس با موضوع بررسی اقتباس سینمایی «قطار سه و ده دقيقه يوما» روز سه‌شنبه 4 تير همراه با نمايش فيلم در سرای داستان برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور مهرداد غفارزاده، مهرزاد دانش و مزدا مرادعباسی به عنوان منتقد برگزار خواهد شد و در آن ساخته سینمایی جيمز منگولد از رمان المر لئونارد مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

«قطار سه و ده دقيقه يوما» داستان مزرعه‌دار فقيری است كه قرار است در ازای كمك به انتقال يك ياغی بدنام به نام بین وید از طريق قطار به زندان، 500دلار دريافت کند و به زندگی‌اش سر و سامان بدهد.

نشست نقد و بررسی این فیلم روز سه‌شنبه 4 تیر از ساعت 14 در سرای داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان واقع در خیابان استادنجات‌الهی(ويلا)، كوچه نويد، بن‌بست چهارم، پلاك یک برگزار می‌شود.