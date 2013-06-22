به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جواد سليماني، صبح شنبه در جمع مسئولان و عوامل همکار سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز تاسيس اين سازمان، با تقدیر از حضور حماسی مردم در انتخابات 24 خردادماه، بر رفع مسائل اقتصادی توسط رئیس جمهور منتخب تاکید کرد و اظهار داشت: اساس تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی، مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای رخنه در باورهای دینی و اعتقادی مسلمانان افزود: در دوران و ادوار گذشته، دشمنان اسلام مسائلی را وارد مذهب اسلام کرده و شبهاتی را ایجاد كردند که وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است در برابر آنها، شفاف سازي مسائل و رفع موارد شبهه است.

تقسيم كار و تعيين وظايف در تبليغات اسلامي به اجراي بهتري برنامه‌هاي فرهنگي كمك مي‌كند

سليماني همچنین خطاب به متولیان سازمان تبليغات اسلامي گفت: اگر در سازمان تبلیغات اسلامی وظایف مشخص شود و تقسیم کار صورت گیرد و اختیارات برنامه های فرهنگی با نظارت سازمان به فعالان این بخش سپرده شود، بی شک اتقاق بسیار خوبی در زمینه ترویج فرهنگ اسلامی صورت می گیرد چرا که گروه های فعال فرهنگی و اجتماعی، برنامه ها را به خوبی اجرا مي‌كنند.

وی با خوب ارزیابی کردن فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی به موضوع اعزام مبلغان در ماه رمضان اشاره کرد و افزود: برای اعزام مبلغان و جلوگیری از بلاتکلیفی برخی از مبلغان در ماه مبارک رمضان، هماهنگی بیشتر و برنامه‌ریزی بهتری از سوی سازمان تبليغات اسلامي صورت گیرد.

امام جمعه بافق بر ضرورت نیازسنجی در زمینه اعزام مبلغان به مناطق مختلف شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: به منظور حفظ جایگاه مبلغان و جلوگیری از بی‌حرمتی به اعتقادات و روحانیون برنامه‌ای تدوین شود که اعزام مبلغان با مشکل مواجه نشود و به وجهه سازمان تبلیغات هم لطمه‌ای وارد نشود.

امكانات اوليه براي مبلغان و روحانيون طرح هجرت فراهم شود

وی از دست اندرکاران این نهاد خواست تا برای مبلغان و روحانیونی که به مناطق مختلف شهرستان اعزام می شوند، امکانات اولیه فراهم شود.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت برگزاری اردوهای تفریحی برای گروه‌های فعال در این نهاد تاکید کرد و گفت: شهرستان بافق از پتانسیل های تفریحی و جاذبه های گردشگری خوبی برخورداراست که می توان با هزینه کمتر از آن استفاده و آن را نیز برای دیگران معرفی کرد.

وی برگزاری اردوهای تفریحی برای جوانان با هزینه‌های کمتر را موجب ایجاد شوق و انگیزه در آنان دانست و افزود: استفاده از ظرفیت های تفریحی محلی و بومی در دستور کار قرار گیرد.

سلیمانی همچنین از فعالیت های قرآنی انجام شده توسط گروه‌های قرانی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تقدير كرد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام علی روحانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بافق گزارشی از فعالیتهای انجام شده در بخشهای فرهنگی، عمرانی و قرآنی ارائه كرد.

اول تیرماه، سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1360 به فرمان امام خميني (ره) است.