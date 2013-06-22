به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القبس چاپ کویت به نقل از حقوقدانان اعلام کردند که حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر پس از گذراندن دو دوره حبس موقت 15 روزه آزاد خواهد شد.

15 روز حبس موقت نخست مربوط به پرونده اخذ هدایای مختلف از موسسه الاهرام است که وکلای مبارک می توانند با فرجام خواهی حکم آزادی مبارک را بگیرند. پس از این اقدام، وکلای دیکتاتور سابق مصر بار دیگر پس از طی 15 روز حبس موقت مربوط به پرونده کوتاهی در انجام مسئولیت ها در حین ریاست جمهوری مبارک می توانند فرجام خواهی کرده و در این صورت حسنی مبارک با دستور دادگاه جنایی قاهره از زندان آزاد خواهد شد.