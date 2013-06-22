به گزارش خبرگزاری مهر، حسين تفرشي مدير برگزاري كنسرت‌هاي عليرضا قرباني با اعلام اين خبر گفت: تور كنسرت‌هاي داخلي عليرضا قرباني در سال جاري از 2 تيرماه در شهر ساري آغاز و تا پايان تابستان در شهرهايي چون تبريز، شيراز، گرگان، يزد، همدان و بندرعباس ادامه مي‌يابد.

وي ادامه داد: در اين تور كه از 2 و 3 تيرماه در شهر ساري برگزار مي‌شود اركستر زهي به خوانندگي عليرضا قرباني قطعاتي از همايون خرم و فردين خلعتبري چون "رسواي زمانه"، "تو اي پري كجايي"، "شب دهم"، "مدار صفر درجه"، "زندگي" را اجرا مي كند.

تفرشي با اشاره به همكاري خود با عليرضا قرباني گفت: بعد از اجراهاي موفق كنسرت "ديدار" به آهنگسازي علي قمصري و خوانندگي عليرضا قرباني در سال 91، براي سال جديد برنامه ديگري تدارك ديده شد كه با اركستري زهي قطعات تيتراژي عليرضا قرباني را به صورت صحنه‌اي به اجرا در بياوريم از طرفي بواسطه درخواست‌هاي زياد مخاطبان كنسرت‌ها مبني بر اجراي قطعات خاطره‌انگيز استاد همايون خرم توسط علیرضا قرباني، اين آثار را نيز در رپرتوار اين تورهاي استاني قرار داده‌ايم.

مدير كنسرت‌هاي قرباني در خاتمه خاطرنشان كرد: اولين اجراي عليرضا قرباني با اركستر زهي در شهرهاي كشورمان، 2 و 3 تيرماه و در سالن سينما سپهر ساري برگزار مي‌شود.