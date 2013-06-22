به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان ظهر شنبه در جمع دانش‌آموزان شرکت‌کننده مسابقات فرهنگی و هنری دختر خراسان رضوی در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور، اظهار كرد: بعد از خلق حماسه سیاسی توسط ملت ایران، نظام اسلامی می‌رود تا جایگاه خود را در دنیا ارتقا دهد و به قله‌های علمی، فرهنگی و هنری دنیا دست یابد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ولایت فقیه را به‌عنوان یک شخصیت ممتاز به دانش‌آموزان دختر معرفی کرد و گفت: ایشان در تمام زمینه‌های علمی، فنی، هنری، ادبی و فرهنگی ممتاز بوده و هنرمندان در دیدارشان با رهبری شاهد گرفتن ایرادات اساسی و تخصصی توسط ایشان بودند.

فخريان افزود: یک میلیون و صد هزار دانش‌آموز به‌همراه 90 هزار نفر فرهنگی در خراسان رضوی فعال هستند.

وي گفت: دانش‌آموزان استان در رشته‌های ورزشی و کشاورزی نیز در سطح کشور درخشش خوبی از خود نشان داده‌اند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اعلام این خبر که در آینده نزدیک دانش‌آموزان 32 استان کشور در حوزه‌های فرهنگی و هنری در نیشابور با هم رقابت می‌کنند، بيان کرد: امید است دانش‌آموزان استان موفق به کسب رتبه‌های اول تا دوم این مسابقات شوند.

فخریان خواستار حفظ ارتباط دانش‌آموزان هنرمند برگزیده با اساتید خود و تمرین مداوم تا مسابقات کشور شد.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان دانش‌آموز باید دیدگاه‌های دقیق و کارشناسانه فرهنگی و هنری مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهند، افزود: دانش‌آموزان هنرمند خراسان رضوی در دامن امام رضا(ع) ماموریت بزرگ‌تری در حوزه فرهنگ و هنر دارند.