به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری‌نژاد در این باره اظهارداشت: یکی از جنبه‌های پویایی طرح محله ما مشارکت شهروندان در برگزاری اعیاد شعبانیه و به خصوص میلاد امام زمان (عج) است.



وی افزود: بیش از یک سال است که از اجرای طرح محله ما در قزوین می‌گذرد و این طرح پویایی محلات و مشارکت شهروندان را با شهرداری در اداره شهر در پی داشته است.



وی ادامه داد: شهروندان محله‌های مجاهد، مینودر، شهید انصاری، حیدری، خیام، آخوند، امامزاده علی و نوروزیان در تزئینات کوچه‌ها و خیابان‌های محله‌های خود، مشارکت فعال دارند.



این مسئول از در اختیار قرار دادن دو هزار پرچم با مضمون میلاد نیمه شعبان از سوی سازمان متبوع خود، به محله‌های 14 گانه خبر داد.



وزیری‌نژاد اضافه کرد: با توجه به اقداماتی که در سال‌های قبل در حوزه توزیع پوستر، پرچم و پلاکارد در محلات شهر صورت گرفت، در سال جاری نیز این مهم پیگیری شد.