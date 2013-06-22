به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی قبل از ظهر شنبه در ديدار با مدير كل و اعضاي ستادي اداره كل ورزش و جوانان و نمايندگان جمعی از تشکل‌های مردم نهاد، تصريح كرد: شاهد بوده‌ايم كه در تشکل‌ها اقدامات قابل توجهی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشي و همچنين ساير زمينه‌هاي صورت مي‌پذيرد بنابراين تشكل‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند تا استعدادهای جوانان در قالب این تشکل‌ها برای اداره آینده جامعه به بالفعل تبديل شود.

وي در ادامه با اشاره به مقوله ورزش و با تاكيد بر اينكه باید از ظرفیت حوزه در راستای تقویت بعد فرهنگی ورزش به شکل مطلوب استفاده شود، ياد آور شد: آثار و برکات ورزش بر كسي پوشيده نيست و بايد به خوبي امكان ورزش در جامعه فراهم شود.

تولیت آستان مقدسه قم يادآور شد: ورزش و هیجان ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و مهم این است که تلفیق این دو به چه سمتی سوق داده شود زيرا اگر هدایت تلفیق ورزش و هیجان دست فردی مدبرانه باشد، نهایت بهره‌ را می‌توان از آن برد و اگر هدایت آن توسط گروهی منحرف صورت گیرد قطعا عواقب ناگواري را به دنبال خواهد داشت.

وي در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قم در عرصه ورزش اشاره کرد و عنوان داشت: استان قم در زمینه ورزش استعدادها و ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که باید از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب و مناسب بهره گرفت.

حجت‌الاسلام سعیدی در پايان تاكيد كرد: باید در کنار توجه به ورزش مسائل فرهنگی نیز مد نظر قرار گیرد و در تحقق این مهم از ظرفیت نهادهای فرهنگی و حوزه‌های علمیه بهره برده شود.



