به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ارجمند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پس از دریافت اطلاعات اسمي این افراد از مركز آمار، تا پايان برنامه پنجم همه این افراد تحت پوشش برنامههاي سوادآموزي قرار گرفته و از نعمت سواد برخوردار میشوند.
ارجمند همچنین از واگذاری و برون سپاری سوادآموزی به مجتمعهای آموزشی خبرداد و اظهار داشت: این برنامه نقش مهمي درتحقق سوادآموزي دراستان دارد.
وی بیان داشت: به مربیان سوادآموزی سرانه سوادآموزي و66 هزار ساعت حق التدريس براساس حق التدريس آموزش و پرورش پرداخت میشود.
وی ابراز امیدواری کرد: مجتمعهاي آموزشي و پرورشي از اين فرصتها به خوبي استفاده کرده و زمينه ريشه كني معضل بيسوادي دراستان را زودتر از پايان برنامه فراهم كنند.
وی همچنین از تصویب تشکیل ستاد راهبردي سوادآموزي دراستان، هرسه ماه يكبار خبرداد و گفت: با تلاش همه مسئولین به زودی پایان بیسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال را در استان جشن خواهیم گرفت.
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