علیرضا گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: اين مسابقات با شركت 20 تيم و 150 دوچرخه سوار از فردا یکشنبه به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

به گفته وی استارت مرحله اول اين رقابت ها در بخش جاده استقامت به مسابقات 150 كيلومتر ساعت 9 صبح روز يكشنبه دوم تير ماه از مقابل اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبيل به سمت مشگين شهر آغاز و پیگیری خواهد شد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان افزود: همچنين مسابقات تايم تريل انفرادي روز دوشنبه از سه راهي فندقلو به سمت آبي بيگلو به صورت رفت و برگشت و به مسافت 30 كيلومتر برگزار مي شود.

وی تاکید کرد که بنا براعلام فدراسيون دوچرخه سواري تمامي امتيازات اين مسابقات در فدراسيون جهاني UCI ثبت مي شود.

گلش عنوان کرد: آيين اختتاميه رقابت هاي دوچرخه سواري قهرماني كشور و اهداء جوایز نفرات برتر نیز همزمان با نیمه شعبان به حضور رئيس فدراسيون دوچرخه سواری در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي هنري فدك برگزار خواهد شد.