به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلیلی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران راه اندازی این مرکز را در شهرستان اهر بستری مناسب برای حمایت از نخبگان، پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی ذکر کرد و افزود: این دانشگاه با تأسیس این مراکز ایده ها و پژوهش کاربردی اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان تجاری سازی می نماید تا از این فعالیتها با تأمین فضای مناسب و امکانات حمایت کند.

این مقام مسئول تأکید کرد: علاقمندان فعالیت دراین حوزه می توانند از فضا، امکانات و آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز برای تولید نمونه های آزمایشی بهره مند شوند.

وی به سایر مزایای این مرکز اشاره کرد و افزود: همچنین افراد علاوه بر کارهای عملی می توانند از خدمات آموزشی، مشاوره و ارتباطات و خدمات مالی بهره مند شوند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر نیز راه اندازی مرکز رشد در این دانشگاه را برای حمایت از کارآفرینان تجربه، نوآوران و شرکت های کوچک متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار مهم عنوان کرد.



نادر اسدی افزود: دراین مرکز، خدمات حرفه ای، امکانات و تجهیزات کافی برای توسعه و تجاری سازی ایده های در اختیار کارآفرینان و پژوهشگران قرار می گیرد.

نماینده تام الاختیار پارک رشد و فناوری آذربایجان شرقی نیز ایجاد این مرکز را با کمک و حمایت دانشگاه آزاد اسلامی برای رونق و توسعه این شهرستان بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: با آغاز بکار این مرکز شاهد اشتغال پایدار برای جمعی از فارغ التحصیلان نخبه و پژوهشگر و تبدیل ایده به پروژه خواهیم بود.