اين روحاني بلند مرتبه كه بيش از ربع قرن در سخت ترين شرايط مبارزاتي ارتباط خود را با ملت عراق همچنان حفظ كرده بود درآن روزخونين پس از خروج از دفتر خود در كنار حوضچه حياط منزل پدري خود وضو ساخت .

آيا او مي دانست اين وضوي خون خواهد بود؟هيچكس براي اين سوال پاسخي ندارد .

اين روحاني كيست وچرا زندگي و مرگ او براي 25 سال توجه جهانيان را به خود جلب كرده بود؟

64 سال پيش درهمين منزل كه متعلق به مرجع بزرگ شيعيان آيت الله العظمي سيد محسن حكيم بود، درسالروز ميلاد حضرت امام محمد باقر(ع ) كودكي پا به عرصه وجود گذاشت كه به يمن اين روز، نام محمد باقر را بر او نهادند.

محمد باقردراين خانواده مذهبي و پرجمعيت حكيم دوران كودكي را به فراگيري قرآن كريم و قواعد عربي و فقه پرداخت. در دوران نوجواني پس از پايان درس "سطح" به عنوان سومين فرزند آيت الله سيد محسن حكيم به كسوت روحانيت درآمد.

محمد باقرسپس به مطالعه علوم ديني براي ورود به درس خارج پرداخت و از وجود اساتيدي چون سيد محمد باقرصدر آيت الله خراساني و آيت الله سيد محسن حكيم بهره گرفت.

اودرسال 1957 در زمان ملك فيصل دوم مبارزات سياسي خود را عليه حكومت پادشاهي عراق آغاز كرد .

يك سال بعد و همزمان با سقوط حكومت پادشاهي عراق ژنرال "عبدالكريم قاسم" كه از مادرشيعه بود، قدرت را دردست گرفت.

قاسم تلاش كرد تا خود را به مراجع شيعه نجف ازجمله آيت الله سيد محسن حكيم نزديك سازد .

درسال 1960 زماني كه عبدالكريم قاسم قصد داشت ارتش عراق را براي سركوب كردها به شمال عراق اعزام كند،آيت الله سيد محسن حكيم با صدور فتوايي ارتش را ازسركوب كردها منع كرد .

اين فتوا تاثير بسزايي بر روي ارتشيان شيعه عراق كه درآن زمان اكثريت نيروهاي مسلح را تشكيل مي دادند، باقي گذارد و آنان از درگيري با كردها خودداري كردند.

فتواي آيت الله سيد محسن حكيم موجب شد تا كردهاي عراق كه در آن زمان به رهبري "ملا مصطفي بارزاني"عليه دولت مركزي مي جنگيدند به شيعيان نزديك شوند.

از طرفي سيد محمد باقر در دوران حكومت عبدالكريم قاسم كه يك فضاي سياسي نسبتا بازي بوجود آمده بود توانست مكاتب مختلف فلسفي جهان رامطالعه و مورد نقد قراردهد .

محمد باقر پس ازپايان درس مقدمات فقه "خارج"، درسن 25 سالگي ازدواج كرد و همچنان به فعاليتهاي سياسي در عراق ادامه داد.

زماني كه آيت الله العظمي سيد محسن حكيم زعامت حوزه علميه نجف را پس از وفات مرحوم "آيت الله العظمي بروجردي " بعهده گرفت، سيد محمد باقردركنار پدرخود به انجام امور اجرايي و حل و فصل مشكلات عشاير عراق پرداخت.

اين دوره به لحاظ ارتباط مردمي و آشنايي با ساختاراجتماعي و عشايري عراق دوره پرتجربه اي براي محمد باقر بود .

پس از وفات آيت الله العظمي سيد محسن حكيم، سيد محمدباقر به فعاليت ديني وسياسي خود ادامه داد و با روي كارآمدن حكومت بعث در كنارآيت الله سيد محمد باقر صدر به مبارزه عليه اين حكومت فاسد پرداخت .

سيد محمد باقر در سال 1978 توسط حزب بعث عراق دستگيرو مدتي را در زندان سپري كرد .

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1979سيد محمد باقر صدرو سيد محمد باقرحكيم پشتيباني خود را از اين انقلاب اعلام داشتند .

همزمان با حمله رژيم ديكتاتور بغداد به جمهوري اسلامي ايران سيد محمد باقرحكيم و سيد محمد باقر صدرعملا نسبت به اين رژيم اعتراض كردند كه توسط سازمان امنيت عراق دستگير و زنداني شدند .

به دنبال آن سيد محمد باقر صدر و خواهرشان بنت الهدي در سال 1980 بشهادت رسيدند وسيد محمد باقر حكيم پس از خروج از زندان به ايران مهاجرت كرد .

آيت الله سيد محمد باقرحكيم در سال 1982 مجلس اعلاي انقلاب اسلامي را بنيانگذاري كرده وفعاليت گسترده اي را بر اي مقابله با رژيم ديكتاتور بغداد آغاز كرد .

او سپس "سپاه بدر" را به عنوان بازوي نظامي مجلس اعلا تشكيل داد كه اين سپاه درجبهه جنگ عليه رژيم صدام به مبارزه پرداخت .

سرانجام سيد محمد باقريك ماه پس ازسقوط رژيم بغداد كه در 21 فروردين سال جاري صورت گرفت به عراق بازگشتند و مورد استقبال گرم و وسيع مردم قرار گرفت .

محمد باقر حكيم كه تجربه سياسي و اجرايي گسترده در طول دوران مبارزات خود كسب كرده بود موفق شد موضع دقيق وحكيمانه اي را در برابر اشغالگران اتخاذ كند.

آيت الله محمد باقرحكيم كه علاوه بر فعاليت مبارزاتي بيش از 40 كتاب فقهي و سياسي تاليف كرد، سرانجام در جمعه خونين 7 شهريوردر روز ميلاد امام محمد باقر(ع) پس ازاينكه نماز جمعه را درحرم مولاي متقيان اقامه كرد با انفجار يك اتومبيل بمب گذاري شده به شهادت رسيد .

اكنون اين سوال مطرح است كه عاملان انفجار چه كساني هستند و دورنماي عراق چگونه خواهد بود؟

مسلما مرگ آيت الله سيد محمد باقر حكيم خلاء رهبري سياسي بزرگي براي شيعيان عراق كه شمار آنان به 16 ميليون نفر مي رسد ايجاد خواهد كرد. عاملان ترور با هدف ضربه زدن به وحدت عراق وايجاد ناامني وآشفتگي دراين كشور دست به اين عمليات زدند.

- عاملان اين انفجار چه كساني هستند؟

مسلما بازماندگان رژيم سابق صدام وحزب بعث در يك ائتلاف شوم و نامبارك با بقاياي القاعده و وهابي هايي كه در طول 5 ماه گذشته وارد عراق شده اند عاملان كليه انفجارهاي عراق هستند. هدف آنان اين است كه از تشكيل يك نظام دمكراسي بر اساس راي اكثريت جلوگيري كنند.

همچنين برخي كشورهاي همسايه عراق كه از تشكيل يك حكومت شيعه وحشت دارند از آشفتگي عراق براي به تاخير انداختن تشكيل اين حكومت استفاده مي كنند.

در اين بين اين احتمال را نبايد دور از ذهن داشت كه آمريكا براي توجيه حضور نظامي خود در عراق و ناامن جلوه دادن اوضاع عراق از حوادثي اين چنين بهره مي برد.

- اما آينده عراق ؟

طبيعي است شهادت آيت الله حكيم آخرين عمليات ترور رهبران سياسي و مذهبي عراق نيست واين كشور درآينده شاهد انفجارها و ترورهاي بيشتري خواهد بود .

تمام تلاش گروههاي القاعده، وهابي ها و بقاياي حزب بعث اين است كه عراق به يك لبنان ديگري در منطقه تبديل شود و به سمت يك جنگ داخلي هدايت شود .

در صورتي كه نيروهاي اشغالگر نقش امنيتي به شيعيان عراق براي حفاظت از اماكن مقدس و رهبران خود واگذار نكنند مسلما در آينده جان اعضاي مجلس حكومت انتقالي از جمله ابراهيم الجعفري، سيد عبدالعزيز حكيم، سيد محمد بحر العلوم وموفق الربيعي همچنين مراجع شيعه در كربلا و نجف در معرض خطر جدي خواهد بود و حتي اماكن مقدس نيز از حملات گروه هاي تروريستي متعصب وضد شيعه مصون نخواهند بود كه اين امرعراق را به سمت يك جنگ داخلي خواهد كشاند .