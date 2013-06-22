به گزارش خبرگزاری مهر، كرم رضا پيريايي قبل از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از دست اندركاران امور تبليغي و فرهنگي استان قم كه در تالار امام رضا(ع) استانداري برگزار شد، طي سخناني با تبريك سالروز تاسيس سازمان تبليغات اسلامي و روز تبليغ و اطلاع رساني ديني، اظهار داشت: مجموعه عملكرد و اقدامات سازمان تبليغات اسلامي، بيانگر اين است كه اين نهاد امروز به مقطعي از پختگي و تكامل رسيده است.

وي با بيان اين كه فعاليت هاي سازمان تبليغات اسلامي، حوزه كاري وسيع و گسترده اي را شامل مي‌شود، به نقش ويژه و حاكميتي آن اشاره و تصريح كرد: آحاد مسئولان و كاركنان اين مجموعه عظيم ديني در سراسر كشور بايد از آگاهي و شناخت كافي نسبت به نقش و كاركردهاي مهم اين سازمان برخوردار باشند.

استاندار قم با اشاره به اين كه مجموعه تبليغات اسلامي استان، اقدامات بسيار خوبي را در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي معرفت افزايي و تقويت بنيان هاي اعتقادي و اخلاقي جوانان داشته است، بر ضرورت استمرار و غنا بخشي اين گونه برنامه‌ها تاكيد كرد.

پيريايي همچنين لزوم افزايش تعاملات و همكاري‌هاي مشترك اين سازمان با ديگر دستگاه‌هاي استان از جمله آموزش و پرورش در اجراي برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را يادآور شد و افزود: اميدواريم در آينده توافق نامه هاي زيادي از اين دست بين اين مجموعه با ساير دستگاه ها شاهد باشيم.

وي ساماندهي هئيات مذهبي، برگزاري كلاس هاي قراني و اعزام مبلغ را از مهم ترين زمينه هاي كاري سازمان تبليغات اسلامي عنوان كرد و گفت: نهاد تبليغات اسلامي از بدو تاسيس تاكنون، اقدامات و فعاليت هاي قابل تقديري در اين حوزه ها داشته است.

استاندار قم با تاكيد بر ضرورت شناسايي شيوه هاي موثر تبليغ دين و تلاش در جهت استفاده از اين روش هاي كارآمد، تلفيق شيوه‌هاي سنتي و نوين تبليغ را يكي از توفيقات سازمان تبليغات اسلامي عنوان و تصريح كرد: تبليغ چهره به چهره از جمله روش هاي موثري است كه سازمان تبليغات توانسته است در كنار روش هاي روز آمد در امر آموزش هاي ديني و مذهبي استفاده نمايد.

پيريايي همچنين با اشاره به نقش ويژه قم در توليد محتوا و جهت دهي به مباحث كلان فرهنگي كشور، لزوم گسترش بيشتر همكاري هاي سازمان تبليغات با نهادهاي فرهنگي و حوزوي قم در اين زمينه را خواستار شد.

حجت الاسلام عباس اسكندري مديركل تبليغات اسلامي استان قم در ابتداي اين جلسه ضمن تقدير از اهتمام جدي استاندار قم به مسائل فرهنگي استان، گزارشي از عملكرد اين سازمان ارائه كرد.

همچنين در پايان اين مراسم، استاندار قم با اهداي لوح سپاسي از حجت الاسلام اسكندري، مديركل تبليغات اسلامي استان قم و تعدادي از مسئولان و كارشناسان اين مجموعه فرهنگي و تبليغي قدرداني كرد.

