محمدباقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور شورانگیز مردم پای صندوقهای رای نشان از بلوغ اجتماعی و سیاسی آنان دارد که به رغم مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی و با وجود تبلیغات هدفدار شبکه های ماهواره ای و رسانه های معاند برای اشاعه یاس و ناامیدی در مردم و جلوگیری از حضور آنان در انتخابات، هوشمندانه به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند تا در گردنه پر پیچ و خم فعلی، اقتدار نظام را تحکیم بخشند و به جهانیان نشان دهند که مردم، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می دهند و در برای حفظ یکپارچکی و استقلال کشور از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.

نماینده مردم بهبهان در مجلس عنوان کرد: گردش نخبگان و جابجایی مسالمت آمیز و بدون مناقشه که منطبق با مردم سالاری دینی است در این دوره به نحو مطلوبی مشهود بود که حکایت از ظرفیتهای بالای انقلاب، اقتدار و استحکام آن دارد به همین دلیل انتظار می رود رئیس جمهور منتخب نه تنها به شعارهای خود عمل کند بلکه به پیامهای صریح ملت جامه عمل بپوشاند.

وی افزود: انتظار داریم رئیس جمهور منتخب با ترویج فرهنگ تعامل باهمه سلیقه ها در مدیریت اجرایی مملکت و با پرهیز از افراط و تفریط و تکریم رقبا به ندای مردم پاسخ گفته و جو موجود پس از انتخابات که همگرایی اجتماعی بی نظیری را در بین مردم به وجود آورد در طول دوران صدارت خود حفظ کند.