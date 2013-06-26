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۵ تیر ۱۳۹۲، ۸:۱۶

صدور کارت هوشمند ملی منوط به تامین اعتبار/ اجرای طرح امسال فقط در قم

صدور کارت هوشمند ملی منوط به تامین اعتبار/ اجرای طرح امسال فقط در قم

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ، صدور سراسری کارت هوشمند ملی را منوط به تامین اعتبارات لازم دانست و گفت: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی فقط در استان قم اجرایی می شود و تا پایان سال نیز 800 هزار کارت برای واجدین شرایط صادر خواهد شد.

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح صدور کارت هوشمند ملی از اول خرداد در استان قم به صورت گسترده آغاز شده است و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال قرار است 750 تا 800 هزار کارت برای متقاضیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر فقط در استان قم اجرا می شود، گفت: هیچ استانی فعلا در دستور کار قرار ندارد اما در سال بعد استانهای دیگر تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته کارت هوشمند ملی تا پایان برنامه پنجم قرار است برای تمامی ایرانیان صادر شود اما صدور کارت منوط به تامین اعتبارات لازم خواهد بود.

به گفته وی، كارتهاي هوشمند غيرقابل جعل است و با توجه به كليدي كه روي آن گذاشته مي شود مي توان از طريق آن به پايگاه داده هاي اطلاعاتي سازمانهاي مختلف متصل شد.

اسماعیلی در مورد اینکه کارت هوشمند قرار است برای ایثارگران استان تهران صادر شود، گفت: چنین برنامه ای تا پایان سال در دستور کار ثبت احوال قرار ندارد اما در سال آینده احتمال آن وجود دارد.

کد مطلب 2081934

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