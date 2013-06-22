تاکید هیأت موسس بر تصویب بودجه 92 دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اجلاس هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و اعضا هیأت موسس در محل دفتر مجمع تشخیص مصحلت نظام تشکیل شد.

در این جلسه گزارش دبیرخانه در مورد عملکرد واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد در سال 89 و 90 و میزان کارایی واحدها بر اساس شاخصهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، مالی، اداری و عمرانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت موسس مطرح و مقرر شد گزارش مذکور برای اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

همچنین در این جلسه از دانشگاه آزاد اسلامی خواسته شد نسبت به ارسال عملکرد واحدهای این دانشگاه در سال 91 برای تکمیل گزارش نظارتی هیأت موسس و مقایسه آن با عملکرد سالهای قبل تسریع کند.

هیأت موسس با اظهار نگرانی از عدم تصویب بودجه دانشگاه آزاد در سال جاری، از دانشگاه خواست هر چه زودتر نسبت به تصویب بودجه 92 دانشگاه اقدام کند.