محمدتقی فخریان در حاشیه افتتاحیه سی و یکمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش‌آموزان دختر خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این اردوها توسط این اداره‌کل با همکاری بسیج دانش‌‌آموزی، بسیج سازندگی و اداره‌کل نوسازی مدارس خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: دو هزار نفر دانش‌آموز این استان در اردوهای سازندگی در تابستان امسال شرکت می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: پیشاپیش حضور پنج هزار دانش‌آموز در کلاس‌های مهارت‌‌آموزی و جبرانی آموزش و پرورش تشکیل شده است.

فخریان بیان کرد: آماده‌سازی دانش‌آموزان در رابطه با مسابقات ورزشی، المپیادهای علمی و آموزش کشور از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش استان است.

وی از رقابت سه هزار و 100 دختر و پسر دانش‌آموز استان در رشته‌های ورزشی از 28 تا ده تیرماه خبر داد و یادآور شد: منتخبان این مسابقات به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

این مقام مسئول همچنین از برگزای مسابقات ورزشی کشور در شهریورماه سال جاری در مجتمع اردویی کشوری شهید رجایی نیشابور خبر داد و تصریح کرد: این مسابقات در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است.

فخریان از برگزاری طرح اردوی ولایت مخصوص دانش‌‌آموزان بسیجی با استعداد از 28 خرداد تا ده تیرماه اطلاع داد.

وی تاکید کرد: چهار اردوگاه استان با حضور دانش‌آموزان سراسر کشور طرح‌شان تکمیل شده است.

فخریان همچنین اضافه کرد: دو هزار پایگاه ورزشی، هنری و فرهنگی در خراسان رضوی از پنج تیرماه تا پایان مردادماه فعال هستند.