اجرای طرح نشاط معنوی در بیش از 20 بقعه متبرکه شاخص استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: طرح نشاط معنوی همزمان با تعطیلات تابستانی ویژه دانش آموزان از سنین هفت تا 18 سال در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در 26 بقعه متبرکه شاخص استان سمنان برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به دیگر اهداف برگزاری این طرح عنوان داشت: تقويت و ارتقاء بنيه اعتقادي، ديني، اخلاقی و ارزش‌هاي انقلاب اسلامی و سوق دادن نسل جوان به فعاليت‌هاي فرهنگي و قرآني علی‌الخصوص حفظ قرآن کریم در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبركه از دیگر اهداف این طرح است.

واحدی همچنین بیان داشت: ثبت نام در این طرح تا پایان خرداد ماه ادامه دارد و علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به بقاع متبرکه شاخص سطح استان مراجعه کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: محتوای درسی کلاس‌هاي آموزشي در سه مقطع بر اساس متون کتاب الف با تا خدا ویژه دوره ابتدايي، سی راه سی نشانه ویژه دوره راهنمايی و نردبان‌ها و پرتگاه‌های زندگی ویژه دوره متوسطه تدریس می شود.

وی با اشاره به اهتمام اداره کل اوقاف و امور خیریه در استفاده از مربیان مجرب در این کلاسها خاطر نشان کرد: جهت تامین مربیان این طرح از مبلغان اعزامي از حوزه علميه قم، مبلغين بومي، دانشجويان علوم قرآني از دانشگاه علوم و معارف قرآن، مربيان متعهد، متخصص، جوانگرا، با نشاط و با روحية انقلابي در رشته‌هاي هنري، ورزشي و کاربردي و مربیان دوره دیده طرح تربیت حافظان استفاده خواهد شد.

واحدی گفت: طرح نشاط معنوی با هدف جلب و جذب بیشتر نوجوانان و جوانان و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی نقش مهم و موثری دارد.

وی هدف از اجرای طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه مازندران را غنی سازی اوقات قراغت نوجوانان و جوانان، تقویت بنیه اعتقادی، دینی و ارزش های انقلاب اسلامی، ایجاد شور و نشاط لازم در بین جوانان برای انجام فعالیت های قرآنی و فرهنگی ذکر کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اظهار کرد: همزمان با تعطیلات تابستان برنامه‌ریزی برای پر کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و عدم غفلت از آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

واحدی گفت: مسئولان و متولیان امر باید نسبت به غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان توجه به خرج دهند تا این سرمایه‌های عظیم در سه ماهه تعطیلات تابستان وقت خود را به بطالت نگذرانند.

وی در خاتمه اظهار داشت: اوقات فراغت باهدف گذراندن وقت برای فعالیت خاص و با هدف بهره‌وری از زمان صورت می‌گیرد و زمینه‌ساز تربیت غیررسمی دانش‌آموزان و سایر علاقمندان به فعالیت‌های فوق‌برنامه است.