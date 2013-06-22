سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های تابستانی "خانه فرهنگ 13 آبان" با اشاره به"سلسله نشست های اخلاق در خانواده" افزود: با توجه به استقبال بانوان محله از این برنامه در فصول قبل، جلسات آموزشی با محوریت مباحث کاربردی درخصوص راهکارهای حفظ و گسترش فضایل و مکارم اخلاق در خانه با تأکید بر نقش اساسی مادر در خانواده توسط کارشناس دینی برگزار می شود.

وی با اشاره به "ختم قرآن مجید" در ماه رمضان گفت: با استعانت از درگاه خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) امسال نیز طبق سنوات گذشته و با توجه به استقبال بانوان، محله طی دعوت از یک کارشناس قرآنی جلسه موضوعی ختم و تفسیر قرآن مجید در ماه مبارک رمضان برگزار شود.

موسوی به طرح "من و همسایه" اشاره کرد و ادامه داد: در راستای اجرای بهینه طرح جامع چهل خانه درهشت مجتمع منتخب منطقه 20 تهران و نیاز مبرم آموزش کودکان در حوزه همسایگی و مسائل آپارتمان نشینی به عنوان سفیران فردای عرصه شهروندی با همکاری دبیرخانه طرح چهل خانه نمایش عروسکی که به صورت کارگاهی و با مشارکت کودکان انجام می گیرد برای اجرای تابستانی در هشت مجتمع منتخب انجام می شود و در کنار نمایش اجرای برنامه های آموزشی در قالب کتابخانه سیار، ایستگاه رادیو، برپایی غرفه ویژه کودکان، توزیع محصولات فرهنگی هنری مرتبط با موضوع مانند منشور همسایگی در نظر گرفته شده است.

وی با توجه به برنامه "دل نوشته به امام زمان(عج)" گفت: با توجه به میلاد مسعود حضرت بقیه الله(ع) در تاریخ 15 شعبان مصادف با سوم تیر ماه برنامه ای تحت عنوان دل نوشته به حضرت امام زمان(عج) در مرکز 13 آبان برگزار می شود.

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 20 تهران اضافه کرد: برگه های مربوطه بین اعضای کانون مساجد محله پخش شده و به 10 نفر از برگزیدگان طی مراسمی جوایزی اهدا می شود که هدف از این برنامه آشنایی جوانان با امام زمان(ع) و همچنین درد دل با ایشان است.