همه مردم از انتخاب حجت الاسلام روحانی خوشحال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار جمعی از نمایندگان رئیس جمهور منتخب که غروب شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد؛ اظهار داشت: این که همه مردم در داخل و خارج از انتخاب حجت الاسلام روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب خوشحال هستند و اظهار خوشحالی می‌کنند بر کسی پوشیده نیست و فکر نمی‌کنم و کسی را هم نمی‌شناسم که در این باره نقدی داشته باشد و بگوید بهتر بود شخص دیگری انتخاب می‌شد.

وی ابراز داشت: لازم است دین اسلام به متن زندگی همگان وارد شود و مردم به اسلام علاقمند شوند و امید است با انتصاب یک روحانی در مقام رئیس جمهوری این عمل محقق شود.

استاد برجسته حوزه علمیه در این زمینه ادامه داد: البته منظور کتک زدن، زندانی و دستگیر کردن نیست بلکه دین را باید از راه صحیح آن به مردم تبلیغ کرد.

وی با اشاره به انتخاب رئیس جمهور از میان روحانیان بیان داشت: اواخر جنگ ایران و عراق بنده امام جمعه بودم و گفتم که در جنگ قرار داریم و سختی‌های زیادی را سپری کردیم و خوب است این سختی‌ها را به مردم گوشزد کنیم و کمربندهایمان را محکم ببندیم.

مشکلات زیادی در کشور وجود دارد

آیت الله موسوی اردبیلی با بیان اینکه مشکلات زیادی در کشور وجود دارد، ادامه داد: همه می‌دانند که اقتصاد مملکت فلج شده است و در فشار اقتصادی قرار داریم و گرانی‌ها سنگینی می‌کند اما به غیر از اینها مشکلات دیگری نیز وجود دارد که همه مردم در جریان آن نیستند و من فکر می‌کنم که صلاح باشد این مسائل به مردم گفته شود تا توقعات از دولت بیش از توان آن نباشد.

وی با اشاره به دیدار خود با رئیس خانه کارگر عنوان کرد: در آن دیدار بیان شد که دولت مبالغ بسیار زیادی به مردم مدیون است و همانطور که دیده می‌شود رکود کارخانه‌ها مشکلات زیادی را در پی داشته است و برطرف کردن مشکلات اقتصادی باید در اولویت برنامه‌های رئیس جمهور منتخب قرار گیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه تصریح کرد: مسئولان کشور مقدماتی برای آزادی زندانیان را آن گونه که صلاح می‌دانند انجام دهند و در رابطه با رفع صدماتی که به وجود آمده به صلاح مملکت اقدام کنند.

آیت الله موسوی اردبیلی در پایان یادآور شد: امیدوارم آنگونه که خداوند در انتخابات کمک کرد این مسئله را نیز با گشودن راه هایی برطرف کند.

