به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات شورای شهر بوشهر با حضور 130 نامزد برگزار شد و نامزدها با برگزاری برنامه‌های مختلف تبلیغاتی سعی بر جلب نظر شهروندان داشتند و شاهد شور و شوق بسیار خوبی در بین مردم در ایام تبلیغات انتخاباتی بودیم.

برگزاری همزمان دو انتخابات شورای شهر و انتخابات ریسات جمهوری بر حساسیت این انتخابات‌ها افزوده بود و شاهد حضور حماسی و پرشور مردم در این انتخابات بودیم و در استان بوشهر حدود 83 درصد مردم در انتخابات حضور یافتند.

از بیان 130 نامزد انتخابات شورای شهر بوشهر 11 نفر به نام‌های ندا عبدالله زاده، زهرا رضائی، علي اكبرشمسا، مهرزاد آسايش، غلامرضا قادريان، الهام بارگاهي، عبدالخالق برزگرزاده، خديجه گرشاسبي، نصرالله اسدي، اصغر گوركي و عليرضا آماره به عنوان اعضای اصلی شورای شهر بوشهر انتخاب شدند.

ولی این پایان کار انتخابات در استان بوشهر نبود و 51 نفر از نامزدهای انتخابات شورای شهر بوشهر با امضای نامه‌ای اعتراض خود را نسبت به برخی تخلفات در انتخابات شورای شهر بوشهر اعلام کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن شدند.

درخواست برای ابطال انتخابات و برگزاری مجدد

نامزدهای معترض به انتخابات شورای شهر بوشهر گفتند: اکنون و پس از انجام انتخابات، متاسفانه شاهد تخلفات گسترده در این انتخابات بوده‌ایم به طوری که سلامت انتخابات را زیر سوال برده است و نتایج آن را به کلی مخدوش کرده است تا جایی که در روز رای‌گیری مواردی از این تخلفات محرز و توسط دست‌اندرکاران و ناظران مربوطه صورت‌جلسه شده است.

این نامزدها افزودند: با توجه به جمیع جهات و به لحاظ حساسیت‌های به‌وجود آمده و پرسش‌های زیادی که نزد افکار عمومی در خصوص برگزاری انتخابات سالم بوجود آمده است، ضمن اعتراض به تخلفات صورت گرفته در این انتخابات که نتیجه آن را مخدوش کرده است از هیئت نظارت بر انتخابات، خواستار بررسی موارد تخلف انجام شده و ابطال این انتخابات و برگزاری مجدد آن هستیم.

معترضین به انتخابات شورای شهر بوشهر، نامه اعتراضی خود را به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، استاندار بوشهر، نماینده استان در مجلس خبرگان، نماینده مردم بوشهر در مجلس، فرماندار بوشهر، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، مدیر کل انتخابات وزارت کشور، مدیرکل اطلاعات و رئیس‌کل دادکستری استان بوشهر ارائه کرده‌اند.

مورد تخلف خاصی مشاهده نشده است

فرماندار شهرستان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما همه صندوق‌ها را به صورت تک به تک بررسی کرده‌ایم و با هیئت نظارت و هیئت اجرایی و نمایندگان فرماندار و بازرسان نیز صحبت کرده‌ایم و در هیچ‌یک، مورد خاصی از تخلف گزارش نشده است.

غلامحسین خسروی ادامه داد: کاندیداها تا 28 خردادماه زمان داشتند تا اعتراض خود را به هیئت اجرایی انتخابات اعلام کنند ولی کسی اعتراضی را ثبت نکرده است.

وی در ارتباط با این موضوع که گفته می‌شود برخی افراد با مینی‌بوس افرادی را از خارج از شهر برای رای‌دادن آورده‌اند نیز گفت: هیچ موردی نیز مشاهده نشده است و اگر معترضین مستنداتی در اختیار داشتند باید آن را ارائه می‌کردند و صحیح نیست که بدون مستندات ادعایی مطرح شود.

فرماندار بوشهر در ارتباط با انتخابات عالی‌شهر نیز گفت: معترضین ادعا داشتند که یکی از کاندیداها اقدام به آوردن افراد خارج از شهر برای رای دادن به عالی‌شهر کرده است؛ این در حالی است که این شخص رای نیاورده است و بنابراین این اعتراض نمی‌تواند صحیح باشد.

وی ادامه داد: در انتخابات شورای شهر خارگ و بوشهر و چغادک و روستاهای شهرستان بوشهر نیز مورد خاصی نداشته‌ایم.

خسروی تاکید کرد: کاندیداها بهتر است به جای اینکه اعتراض خود را در رسانه‌های مطرح کنند، به صورت شفاف و در زمان مقرر اعتراض خود را به صورت رسمی اعلام می‌کردند.