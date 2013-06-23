اعزام تیم والیبال بانوان مازندران به مسابقات قهرمانی کشور

نادره رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی انتخابی تیم والیبال امید مازندران با حضور 23 والیبالیست در سالن شهید اسماعیلزاده برگزارشد که در پایان 12نفر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شدند.
وی افزود: کادر فنی تیم والیبال امید مازندران سعی کرده تا از میان نفرات دعوت شده بهترین نفرات را برای قهرمانی کشور انتخاب کند و شایسته ها دعوت شدند.
مربی تیم والیبال امید مازندران تصریح کرد: تیم مازندران از امیدهای کسب مقام قهرمانی در مشور محسوب می شود و همه تلاش کادرفنی تیم امید نیز کسب بهترین مقام و دفاع از حیثیت والیبال استان در مسابقات قهرمانی کشور است.
رمضانی ادامه داد: مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای کشور28 هفته نخست تیرماه در گرگان برگزار خواهد شد.
تیم والیبال امید دختران مازندران با مربیگری نادره رمضانی و سرپرستی تیم نرگس خسروی مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای کشور شرکت خواهد کرد.
