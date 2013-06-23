۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۰۶

رمضانی خبر داد:

اعزام تیم والیبال بانوان مازندران به مسابقات قهرمانی کشور

ساری - خبرگزاری مهر: مربی تیم والیبال امید مازندران، از اعزام تیم منتخب والیبال امید دختران استان روز شنبه برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

نادره رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی انتخابی تیم والیبال امید مازندران با حضور 23 والیبالیست در سالن شهید اسماعیلزاده برگزارشد که در پایان 12نفر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شدند.
 
وی افزود: کادر فنی تیم والیبال امید مازندران سعی کرده تا از میان نفرات دعوت شده بهترین نفرات را برای قهرمانی کشور انتخاب کند و شایسته ها دعوت شدند.
 
مربی تیم والیبال امید مازندران تصریح کرد: تیم مازندران از امیدهای کسب مقام قهرمانی در مشور محسوب می شود و همه تلاش کادرفنی تیم امید نیز کسب بهترین مقام و دفاع از حیثیت والیبال استان در مسابقات قهرمانی کشور است.
 
رمضانی ادامه داد: مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای کشور28 هفته نخست تیرماه در گرگان برگزار خواهد شد.

تیم والیبال امید دختران مازندران با مربیگری نادره رمضانی و سرپرستی تیم نرگس خسروی مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای کشور شرکت خواهد کرد.

