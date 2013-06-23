  1. استانها
  2. خوزستان
۲ تیر ۱۳۹۲، ۸:۴۹

در سه ماهه اول/

3.5 درصد تعهد اشتغال خوزستان محقق شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت:در سه ماهه اول امسال 3.5 درصد تعهد اشتغال خوزستان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی شامگاه شنبه در ششمین جلسه شورای اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون دستگاه های اجرایی استان تنها به سه و نیم درصد تعهد اشتغال خود عمل کرده اند.

موسوی با اشاره به گزارش میزان جذب تسهیلات بنگاه های اشتغالی زود بازده گفت: تعداد 22 طرح در بانکهای عامل تائید شده است.

وی افزود: میزان اشتغال جدید در طرح های تائید شده 77 مورد بوده و تسهیلات مصوب برای طرح های مورد تائید 139 هزار و 737 میلیون ریال در نظر گرفته شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه امسال تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی در استان،  109 هزار و 922 شغل است، افزود: تاکنون نزدیک به سه هزار و 953 فرصت شغلی در سامانه اشتغال وارد شده که نزدیک به 3.5 درصد تعهد استان را شامل می شود.

 

کد مطلب 2082149

