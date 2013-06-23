به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين دشتي، شنبه شب در مراسم افتتاحيه طرح غني سازي اوقات فراغت در مسجد صاحب الزمان (عج) يزد اظهار داشت: مساجد تنها جايگاه عبادت نيستند بلكه آموزش و روانشناسي، فقه اسلامي و ... نيز بايد در مساجد مطرح شود و دانشجويان در مساجد به سئوالات مردم در امور تخصصي خود پاسخ دهند.

وي افزود: مهمترين لحظه تربيت و رشد و دانايي فرد، زماني است كه فرد احساس كند با روحيه آزاد و روان و ذهن آزاد در معرض مطالعه و آموزش قرار گرفته و زمان آموزش، زمان آرامش روحي است بنابراين اوقات فراغت، مهمترين زمان براي آموزش است.

دشتي يادآور شد: در زمينه اوقات فراغت، مهم اين است كه فضاي آرام و اطمينان بخشي فراهم كنيم و از آنجا مسجد محل ذكر و آرامش است، از مسئولان و متوليان امر درخواست مي‌كنيم با حفظ حرمت مسجد، برنامه‌هاي اوقات فراغت را در مساجد برگزار كنند.

وي با اشاره به ويژگي انسان سازي مساجد تاكيد كرد: مساجد بايد محل جذب جوانان و نوجوانان شوند زيرا دين و ايمان انسان در همين مساجد شكل مي‌گيرد و تقويت مي شود.

دشتي همچنين اظهار اميدواري كرد: با حمايت خانواد ه‌ها از اجراي طرح اوقات فراغت در مساجد استان يزد، اين طرح به طور گسترده و موفق به مرحله اجرا درآيد و با اجراي آن در مساجد، اين پايگاه مردمي و خانه خدا احيا شود.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد نيز در اين مراسم با اشاره به ظرفيت مساجد و كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد اظهار داشت: در حال حاضر در استان يزد 460 كانون فرهنگي هنري در مساجد فعال هستند كه با همكاري دستگاه هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش و سازمان ورزش و جوانان، اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در اين مراكز غني سازي مي شود.

وي عنوان كرد: مساجد از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، پايگاه مردمي بوده ‌اند و اميدواريم بتوانيم با آوردن بسياري از

طرح غني‌سازي اوقات فراغت در كانون‌هاي مساجد استان يزد با عنوان "آسماني‌ها" از امروز رسما در استان يزد آغاز به كار كرد.