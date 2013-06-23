۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۱۶

دشتي تاكيد كرد:

اوقات فراغت بهترين زمان براي آموزش/ حفظ حرمت مساجد در طرح‌هاي تابستاني

يزد - خبرگزاري مهر: معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد با اشاره به فرا رسيدن اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجويان گفت: از آنجا كه آموزش نياز به آرامش روحي و رواني دارد، اوقات فراغت بهترين زمان براي آموزش است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين دشتي، شنبه شب در مراسم افتتاحيه طرح غني سازي اوقات فراغت در مسجد صاحب الزمان (عج) يزد اظهار داشت: مساجد تنها جايگاه عبادت نيستند بلكه آموزش و روانشناسي، فقه اسلامي و ... نيز بايد در مساجد مطرح شود و دانشجويان در مساجد به سئوالات مردم در امور تخصصي خود پاسخ دهند.

وي افزود: مهمترين لحظه تربيت و رشد و دانايي فرد، زماني است كه فرد احساس كند با روحيه آزاد و روان و ذهن آزاد در معرض مطالعه و آموزش قرار گرفته و زمان آموزش، زمان آرامش روحي است بنابراين اوقات فراغت، مهمترين زمان براي آموزش است.

دشتي يادآور شد: در زمينه اوقات فراغت، مهم اين است كه فضاي آرام و اطمينان بخشي فراهم كنيم و از آنجا مسجد محل ذكر و آرامش است، از مسئولان و متوليان امر درخواست مي‌كنيم با حفظ حرمت مسجد، برنامه‌هاي اوقات فراغت را در مساجد برگزار كنند.

وي با اشاره به ويژگي انسان سازي مساجد تاكيد كرد: مساجد بايد محل جذب جوانان و نوجوانان شوند زيرا دين و ايمان انسان در همين مساجد شكل مي‌گيرد و تقويت مي شود.

دشتي همچنين اظهار اميدواري كرد: با حمايت خانواد ه‌ها از اجراي طرح اوقات فراغت در مساجد استان يزد، اين طرح به طور گسترده و موفق به مرحله اجرا درآيد و با اجراي آن در مساجد، اين پايگاه مردمي و خانه خدا احيا شود.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد نيز در اين مراسم با اشاره به ظرفيت مساجد و كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد اظهار داشت: در حال حاضر در استان يزد 460 كانون فرهنگي هنري در مساجد فعال هستند كه با همكاري دستگاه هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش و سازمان ورزش و جوانان، اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در اين مراكز غني سازي مي شود.

وي عنوان كرد: مساجد از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، پايگاه مردمي بوده ‌اند و اميدواريم بتوانيم با آوردن بسياري از

طرح غني‌سازي اوقات فراغت در كانون‌هاي مساجد استان يزد با عنوان "آسماني‌ها" از امروز رسما در استان يزد آغاز به كار كرد.

