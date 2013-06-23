پذیرش دانشجویان ایرانی به صورت بورسیه در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، عدنان سید حسین - رئیس دانشگاه لبنان كه به تازگی در رأس يك هيأت عاليرتبه دانشگاهي به جمهوري اسلامي ايران سفر كرده بود، طي ديدار با غضنفر ركنآبادي - سفير كشورمان در لبنان، ضمن ارائه گزارشي از دستاوردهاي اين سفر، از حسن توجه و برنامهريزي طرف ايراني در جهت توسعه تبادلات دانشگاهي و همكاريهاي علمي- فناوري تشكر و قدرداني کرد.
هيأت دانشگاهي لبنان در سفر يك هفتهاي به كشورمان، علاوه بر ملاقات با کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اميرينيا - مدير مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، جلسات متعددی با رؤسای دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، تربیت مدرس، فردوسی، اصفهان، جامعة المصطفي و مراکز تحقیقاتی مختلف ایران داشت.
عدنان سیدحسین در اين ديدار با اشاره به افتتاح رشته زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه لبنان از سال گذشته در مقطع كارشناسي و استقبال گسترده دانشجويان لبناني از آن، خواستار تقويت اين رشته از طريق اعزام اساتيد برجسته شد.
رئيس دانشگاه لبنان با دانشگاه اصفهان، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری قرارداد همکاری امضا کرد.
عدنان سيدحسين در اين ديدار بر آمادگي دانشگاه لبنان جهت پذيرش دانشجويان ايراني در قالب بورسيه در مقطع دكتری در چارچوب توافقنامه همكاري علمي-آموزشي ميان دو كشور تأكيد كرد.
