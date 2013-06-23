  1. حوزه و دانشگاه
۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

رئیس دانشگاه لبنان در ایران خبرداد:

پذیرش دانشجویان ایرانی به صورت بورسیه در لبنان

رئیس دانشگاه لبنان در سفر به ایران ضمن ارائه یک درخواست به وزارت علوم از پذیرش دانشجویان ایرانی در قالب بورسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عدنان سید حسین - رئیس دانشگاه لبنان كه به تازگی در رأس يك هيأت عالي‌رتبه دانشگاهي به جمهوري اسلامي ايران سفر كرده بود، طي ديدار با غضنفر ركن‌آبادي - سفير كشورمان در لبنان، ضمن ارائه گزارشي از دستاوردهاي اين سفر،‌ از حسن توجه و برنامه‌ريزي طرف ايراني در جهت توسعه تبادلات دانشگاهي و همكاري‌هاي علمي- فناوري تشكر و قدرداني کرد.

هيأت دانشگاهي لبنان در سفر يك هفته‌اي به كشورمان، علاوه بر ملاقات با کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اميري‌نيا - مدير مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، جلسات متعددی با رؤسای دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، تربیت مدرس، فردوسی، اصفهان، جامعة المصطفي و مراکز تحقیقاتی مختلف ایران داشت.

عدنان سیدحسین در اين ديدار با اشاره به افتتاح رشته زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه لبنان از سال گذشته در مقطع كارشناسي و استقبال گسترده دانشجويان لبناني از آن، خواستار تقويت اين رشته از طريق اعزام اساتيد برجسته شد.

رئيس دانشگاه لبنان با دانشگاه اصفهان، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران،‌ پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری قرارداد همکاری امضا کرد.

عدنان سيدحسين در اين ديدار بر آمادگي دانشگاه لبنان جهت پذيرش دانشجويان ايراني در قالب بورسيه در مقطع دكتری در چارچوب توافقنامه همكاري علمي-آموزشي ميان دو كشور تأكيد كرد.

