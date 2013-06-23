يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با وجود رقابت هاي شديد، آرامش رضايتبخشي جريان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي خاتمي شامگاه شنبه در جلسه شوراي اداري استان زنجان افزود: تمام نامزدها و طرفداران آنها، در طول مدت تبليغات به خوبي اخلاق انتخاباتي را رعايت كردند و پس از انتخابات نيز رقابت ها كنار گذاشته و به شايستگي با پيروز انتخابات برخورد كردند.



وی به قانون گرايي و قانون محوري تمام كانديداها و طرفداران آنها اشاره كرد و حركت در مسير قانون را عاقلانه ترين اقدام اين افراد برشمرد.



حجت الاسلام خاتمی افزود: اين موفقيت و پيروزي براي ملت ايران در شرايطي حاصل شد كه هيچ انتخاباتي در كشورهاي همسايه و منطقه بدون نظارت و دخالت مسئولان بلند پايه دولت مستكبر آمريكا، برگزار نمي شود.



نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زنجان افزود: اين موفقيت و كسب چنين رتبه اي، حاصل تلاش شبانه روزي مديران و مسوولان و همت مردم براي خلق حماسه سياسي است.

حجت الاسلام خاتمي با بیان اینکه اين استان موفق به كسب رتبه پنج كشور در ميزان مشاركت مردم در انتخابات ۲۴ خرداد شد افزود: تمام اين موفقيت ها در حالي است كه دشمنان در تلاش بودند تا بگويند فشارهاي اقتصادي مانع از حضور مردم در پاي صندوق هاي راي مي شود و ملت ايران، رغبتي براي حضور در اين دوره از انتخابات ندارند.



وی افزود: رسانه ها به خوبي تلاش مذبوحانه غرب و رسانه هاي بيگانه را نشان دادند و در مقابل با نمايش حضور گسترده مردم در انتخابات، خواب دشمنان را آشفته كردند.



نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زنجان افزود: رييس جمهور منتخب ملت ايران را از ميان افراد صاحب نام و با سابقه درخشان نظام اسلامي خواند و حجت الاسلام حسن روحاني را داراي مواضع مستحكمي در دفاع از جمهوري اسلامي عنوان كرد.



حجت الاسلام خاتمي با بيان اينكه اولين شخصي كه از پيروزي حجت الاسلام روحاني خوشحال شدرهبر فرزانه انقلاب بود، مشاركت گسترده مردم در انتخاب فردي مناسب براي ساختن ايراني آباد و آزاد در سالهاي آينده را شايسته را انتخاب کرد.



وی مشاركت گسترده مردم در انتخابات را موجب تحقق مصرع اول فرمان رهبري براي سال جاري عنوان كرد و لازمه تحقق حماسه اقتصادي را همت و كار مضاعف مسئولان و بهره گيري از ظرفيت مردمي به ويژه بخش خصوصي خواند.