محمدرضا ابراهیمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تولید محصولات سالم گامی بلند در رسیدن به امنیت غذایی است.
وی اظهار داشت: کنترل علمی و مدیریت شده عوامل خسارتزای محصولات زراعی و باغی یکی از مولفههای موثر بر سلامت محصولات و دستیابی به امنیت غذایی است.
وی ادامه داد: روشهای مختلف پیشگیری و کنترل عوامل خسارتزای گیاهی که در حوزههای زراعت و باغبانی صورت می گیرد، مستلزم استفاده از مواد شیمیایی بوده که در صورت سوء مدیریت و کنترل نکردن موجب ورود بیش از حد سموم و مواد شیمیایی به مزارع شده و در نهایت احتمال باقی ماندن بیش از حد مجاز تعیین شده این مواد در محصول تولیدی وجود خواهد داشت.
سرانه مصرف سم در همدان بین 6 دهم تا 7 دهم لیتر برآورد میشود
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به سرانه مصرف سم در استان همدان افزود: میانگین مصرف سم در جهان به ازای هر هکتار بین یک تا 2/1 لیتر و در ایران بین 9 دهم تا 1 لیتر است در حالی که این مقدار در استان همدان بین 6 دهم تا 7 دهم لیتر برآورد میشود و این بدان معناست که محصولات کشاورزی استان همدان از سالمترین محصولات کشور است.
ابراهیمی با اشاره به کاهش 30 درصدی مصرف سم در کشاورزی استان همدان در سالهای اخیر افزود: این در حالیست که علاوه بر کاهش مصرف سم از نظر کیفی، کم خطرترین سموم انتخاب و ترویج شده است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه برای کنترل عوامل خسارتزا در کشاورزی استان همدان روش تلفیقی مبارزه (IPM) در مزارع و باغها اجرا میشود، گفت: در این روش که مبتنی بر کنترل عوامل خسارتزای گیاهی با استفاده از روشهای غیر شیمیایی بویژه روشهای بیولوژیک است با استفاده از آخرین یافتههای تحقیقاتی نسبت به تعیین دقیق نوع عامل خسارتزا، زمان دقیق بروز خسارت، تعیین آستانه و سطح زیان اقتصادی آفات و تعیین نوع، میزان و زمان، مبارزه انجام می شود.
138 کارشناس رشتههای مختلف بویژه گیاهپزشکی در همدان بکار گرفته شد
ابراهیمی با اشاره به فراهم کردن زمینه حضور دانشآموختگان کشاورزی در مزارع تولید با هدف افزایش توان علمی زارعان و باغداران اظهار داشت: در سال جاری با بهکارگیری 138 نفر کارشناس رشتههای مختلف بویژه گیاهپزشکی در قالب 40 کلینیک گیاهپزشکی در سطح مزارع، باغها و گلخانهها بیش از 770 هزار تن محصول سالم تولید شد.
وی ادامه داد: در قالب مبارزه بیولوژیک با استفاده از دشمنان طبیعی آفات (زنبورهای پارازیت کننده آفات) در 9 هزار و 155 هکتار از مزارع ذرت و گوجه فرنگی ضمن تولید محصولاتی سالم از مصرف بیش از 40 تن سم در مزارع فوق جلوگیری شده است.
وی دقت در نگهداری و فرآوری محصولات را نیز در افزایش ضریب امنیت غذایی موثر دانست و گفت: در این رابطه علاوه بر توسعه سردخانهها و صنایع تبدیلی استفاده از مواد نگهدارنده غیرمضر مثل پارافین ترویج می شود.
پرتودهی برای افزایش زمان ماندگاری محصولات نیز در حال پیگیری است
وی عنوان کرد: پرتودهی برای افزایش زمان ماندگاری محصولات نیز در حال پیگیری است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه امروزه در جهان تولید سه گروه محصول مورد توجه است، گفت: در محصولات ارگانیک در تولید، فرآوری، بستهبندی، نگهداری، حمل و نقل و عرضه آن از هیچگونه مواد شیمیایی و کانی استفاده نمیشود و با توجه به وجود آلایندههای مختلف در محیط زیست و طبیعت تولید چنین محصولی حداقل به میزان کلان در جهان ممکن نیست.
وی ادامه داد: محصولات طبیعی نیز بدون دخالت علم و صنعت در طبیعت به وجود میآیند و هر چند از سلامت بالایی برخوردارند اما از نظر میزان اندک بوده و نمیتواند به عنوان تولید اقتصادی مطرح باشد.
ابراهیمی گفت: گروه سوم محصولات سالم اند که در استفاده از مواد شیمیایی و کانی برای تولید آنها استانداردهایی تعریف شده به طوری که باقیمانده مواد شیمیایی و کانی در این محصولات حداقل ممکن باشد.
ابراهیمی با اشاره به تمرکز امکانات و تواناییها در جهان برای تولید این نوع محصولات افزود: در کشور ایران و به تبع آن در استان همدان نیز تولید این محصولات به عنوان محوریترین وظیفه بخش کشاورزی مورد توجه است.
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