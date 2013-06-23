اعطای 2 تا 15 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، فخر الله مولایی صبح یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعتگران ارومیه، افزود: واحدهایی دارای بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی با ارائه درخواست به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می توانند از 2 میلیارد تا 15 میلیارد تسهیلات اعطایی بعنوان سرمایه در گردش استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه دفترچه قراردادهای صادره از سوی شرکتهای استانی بعنوان یک سند رسمی محسوب و بانکها نیز موظف هستند طبق بخشنامه های موجود آنها را قبول کنند، اظهار داشت:

با تصویب هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مقرر شد که جریمه واحدها به تعدیل تبدیل و در این صورت با استفاده از فرمولهای تعریف شده امکان بخشش درصدی از جرائم میسر می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه برای صدور اسناد رسمی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی مشکلی وجود ندارد، اعلام کرد: برای اعطای اسناد تفکیکی به صنعتگران اقدامات خوبی انجام شده است.

مولایی با اشاره به اینکه از اعتبارات در نظر گرفته شده در سال گذشته فقط 150 میلیارد ریال به سازمان صنایع کوچک تخصیص داده شد، افزود: منابع مالی مورد نیاز سازمان از محل منابع داخلی صرف شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته است و هدف دشمن ضربه زدن به صنعت و اقتصاد کشور است، اظهار داشت: تولیدات واحدهای صنعتی پاسخی محکم و دندان شکن به تحریم ها و اهداف دشمن است.

رضا رحمانی با اشاره به ضرورت حمایت از صنعتگران با بیان اینکه اگر تولید و صنعت حمایت شود ، تورم و بیکاری ریشه کن و معیشت مردم و آسیبهای اجتماعی نیز بهبود پیدا می کند، ادامه داد: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در راستای حمایت از تولید، باید توجه ویژه ای به حمایت از تولید و تحقق حماسه اقتصادی داشته باشیم.



وی ادامه داد: با توجه به موقعیت خاص استان آذربایجان غربی باید برنامه های های این استان صادرات محور باشد و بتوان با صادرات تولیدات داخلی زمینه حمایت از تولید و اشتغال را فراهم کرد.



نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به لزوم توجه ویژه مسئولین استانی و کشوری به صنعت و تولیدی خواستار رسیدگی و حل مشکلات صنعتگران ارومیه شد.



نادر قاضی پور با اشاره به انتصاب سرپرست جدید شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی ابراز امیدواری کرد شاهد حرکتهای روبه جلو برای بهبود شرایط کسب و کار و فعالیت بیشتر واحدها در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنن به همراه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از واحد صنعتی لوله پروفیل ارومیه بازدید کرد، این واحد صنعتی در زمینی به مساحت 43 هزار متر مربع در شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه احداث شده است و زمینه اشتغال برای 254 را فراهم کرده است.



این واحد تولیدی دارای سرمایه گذاری 960 میلیارد ریالی و ظرفیت اسمی تولید 500 هزار تن تولیددر زمینه تولید انواع لوله و پروفیل فولادی فعالیت می کند و محصولات این واحد صنعتی به کشورهای عربی و ارمنستان و افغانستان صادر می شود.



فخر الله مولایی همچنین در ادامه از واحد صنعتی مارال صنعت آذران تولید کننده قطعات پلاستیکی تریلر نیز بازدید کرد، این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 3215 ایجاد شده و زمینه اشتغال 50 نفر را فراهم کرده است.