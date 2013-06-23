اجرای گروه "لیان" در جشنواره "راین فارست" مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه "راسموس فریبو" نوازنده ساکسیفون و "جاکوب هولدسن" نوازنده ترامپت، "آندرس رینگارت" نوازنده ترومبون از کشور دانمارک،" آنتوان اسمیرینوف" نوازنده نی انبان از کشور روسیه، "ایون دیلون" نوازنده نی انبان ایرلندی، "آندور وگ" نوازنده کروات ساز بومی دیپل و "آرون مارتین" نوازنده "دیدجریدو" از استرالیا حضور دارند که در انتها قطعه‌ای را با هم بداهه‌نوازی خواهند کرد.

محسن شریفیان در مورد حضور خود در این فستیوال گفت: ما مستقلا به مالزی دعوت شده‌ایم و این خارج از همکاری های ما با مرکز موسیقی است.

جشنواره جهانی موسیقی راین فارست مالزی برای چهارمین سال پیاپی در میان 25 فستیوال نخست جهان جایگاه خود را حفظ کرده است. این جشنواره که قدمتی 16 ساله دارد هر ساله در شهر کوچین مالزی با حضور گروه‌های مطرحی از سراسر جهان برگزار می شود. گروه لیان علاوه بر این دو اجرا در دانشگاه تایلور کوالالامپور هم اجرا خواهند کرد.

اعضای گروه لیان در این کنسرت، آکا صفوی، حمید اکبری، محمود بردک نیا، مرتضی پالیزدان، هادی منوچهری و ماکان صغیری خواهند بود.