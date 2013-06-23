تشخیص بیماریهای عفونی با نانوفناوری و نور

به گزارش خبرگزاری مهر، این راهبرد در آزمایش های انسانی موفق بوده و محققان دانشگاه دوک، اکنون در حال ارائه شیوه ای برای قرار دادن آن بر روی تراشه هستند تا اطلاعات سریع، ساده و قابل اعتمادی را در مورد یک بیمار ارائه کنند. ابزار تشخیصی که بر اساس این تراشه ساخته می شود می تواند قابل حمل و نقل باشد.

دانش پژوهان، نانوذره ای را بر پایه نقره ساخته اند که بر روی یک نشانگر مولکولی خاص قرار می گیرد که در مراحل نخست عفونت به جریان خون ریخته می شود. وقتی نور به این نمونه تابانده می شود، این نانوذرات متصل به نشانگر مولکولی اثر اوپتیکی مجزایی را از خود نشان می دهند.

"سوزی گودسون" مهندس زیست پزشکی از دانشگاه دوک و یکی از مجریان این طرح گفت: برای نخستین بار نشان دادیم که با استفاده از این نانوذرات می توان مواد ژنتیکی خاصی را که از نمونه های انسانی گرفته ایم، تشخیص داد.

در این پروژه بین رشته ای محققان شیوه ای را برای اندازه گیری واکنش میزبان به عفونت از طریق وضعیت RNA ارائه کردند.

نو کاوشگران همراه با پدیده ای موسوم به "سطح افزایش پراکندگی رامان" (SERS) که نخستین بار در دهه 1970 توصیف شد، مورداستفاده قرار گرفته است.

معمولا وقتی نور ناشی از لیزر بر روی یک نمونه تابیده می شود، هدف مورد نظر می لرزد و نور منحصر به فرد خودش را پراکنده می کند. با این حال این نوع واکنش رامان، بسیار ضعیف است.

اما وقتی مولکول هدف با یک نانوذره فلزی یا نانوساختار ترکیب شود، واکنش رامان اغلب به بیش از یک میلیون برابر ارتقا می یابد.

این مطالعه اثبات مفهوم مهم اکنون راه را برای ساخت وسایلی که به تشخیص سریع و دقیق بیماری های عفونی منجر شود هموار می سازد که در این صورت بیمار سریع تر تحت درمان موثر قرار می گیرد و نتایج بهتری به دست می آید.

نتایج این تحقیقات در نشریه Analytica Chimica Acta منتشر شده است.