دریساوی بر سکوی نخست پرش سه گام کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، یک بار دیگر موفقیت‌های ورزشکاران رشته دو ومیدانی مایه مباهات و سربلندی ورزش قم شد و یکی از چهره‌های ارزنده و توانمند دوومیدانی قم توانست عنوان قهرمانی و مقام نخست رشته پرش سه گام کشور را به خود اختصاص بدهد.

بعد از سال ها درخشش چهره ارزنده‌ای همچون محمدمحسن ربانی به عنوان یکی از با اخلاق‌ترین ورزشکاران قمی در رشته دوومیدانی، اکنون یک جوان جویای نام و با استعداد به نام میلاد دریساوی آرام آرام به چهره افتخارآفرینی در دوومیدانی قم تبدیل می شود.

این ورزشکار پرتوان بعد از کسب عنوان مرد رکورددار پرش سه گام ایران در سال 1391، در رقابت های مرحله نخست از فصل جدید لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور نیز افتخار آفرین شد و توانست عنوان قهرمانی رشته پرش سه گام را به ارمغان بیاورد.

تاکنون هیچ ورزشکاری در رشته پرش سه گام نتوانسته بود عنوان رکورددار کشور را برای دوومیدانی قم کسب کند اما این مهم با توجه به نتایج بسیار خوب و خیره کننده ای که میلاد دریساوی در رقابت های قهرمانی کشور به ثبت رسانده است، از سوی فدراسیون دوومیدانی به نام این ورزشکار و به نام قم به ثبت رسید و دریساوی با روحیه ای که از کسب این عنوان به دست آورد توانست در مسابقات مرحله نخست لیگ دوومیدانی کشور بار دیگر نفر اول رشته پرش سه گام لقب بگیرد.

ورزشکاران مواد مختلف دو و میدانی بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون دو و میدانی کشورمان به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب تهران در مرحله نخست مسابقات لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور شرکت کردند که از قم محمدمحسن ربانی در رشته پرش با نیزه و میلاد دریساوی در رشته پرش سه گام به عنوان قهرمانی کشور دست پیدا کردند.

بر همین اساس ورزشکاران شرکت کننده در مواد 100 متر، 400 متر، 1500 متر، 400 مانع، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب چکش، چهار در 100 متر امدادی، پرتاب نیزه، پرش ارتفاع، پرش طول، پنج هزار متر، 20 کیلومتر پیاده روی و دهگانه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در خاتمه مسابقات رشته پرش سه گام میلاد دریساوی نماینده قم با ثبت رکورد 15 متر و 55 سانتیمتر در جایگاه نخست کشور ایستاد و قهرمان شد، در حالی که سیامک میری با 14 متر و 84 سانتیمتر در جایگاه دوم قرار گرفت و هاتف فلاحت با 14 متر و 6 سانتیمتر در مکان سوم ایستاد.

این موفقیت ارزنده نشان داد که با توجه به آینده‌ بسیار خوبی که استعدادهای رشته دو و میدانی استان قم دارند و ظرفیت بسیار خوبی که در بین نوجوانان و جوانان قمی در این رشته است، با حمایت بیشتر و تلاش برای تجهیز و توسعه امکانات می‌توان شاهد موفقیت دو و میدانی قم در آینده بود.

