يك جانباز 45درصد شيميايي و اعصاب و روان با حضور در خبرگزاري مهر خواستار انعكاس مشكلات جانبازان به خصوص مشكلات تعيين درصد آنان شد. وي درمورد مجروحيتش به خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت: دو بار مجروح شدم يكبار در خاك عراق سال 60 و يكبار هم در سال 67در منطقه شلمچه شيميايي شدم.

با مراجعه به دفتر بنياد متوجه شدم كه موارد كمر، دندانها(نزديك به سي دندان)، گردن و فك را در تعيين درصد محسوب نكرده اند در حاليكه در صورت سانحه اين موارد قيد شده است. وقتي علت اين مسئله را از كارشناس بنياد سوال كردم جواب داد كه دندانها و مشكلات ديگر بر اثر زمين خوردن شما بوده و نه مجروحيت دوران جنگ!

وي با بيان اينكه جواني 17ساله بودم كه به طور داوطلبانه عازم مناطق جنگي شدم، علت مراجعه خود را به «مهر» مشكلات جانبازان عنوان كرد و گفت: بعد از بيست و چهار سال متوجه شده ام كه چند مورد مجروحيتم در كميسيون پزشكي تعيين درصد نشده است از جمله: فك ، كمر، گردن و دندانها . دو سال بعد از آخرين باري كه كميسيون پزشكي شدم در تاريخ 5/2/84 با مراجعه به دفتر بنياد ريز درصد كميسيون پزشكي را دريافت كردم و متوجه شدم كه موارد كمر، دندانها(نزديك به سي دندان)، گردن و فك را محسوب نكرده اند در حاليكه در صورت سانحه اين موارد قيد شده است.

وقتي علت اين مسئله را از كارشناس بنياد سوال كردم جواب داد كه دندانها و مشكلات ديگر بر اثر زمين خوردن شما بوده و نه مجروحيت دوران جنگ! وقتي اعتراض كردم مورد دندان‌ها را در زير برگه ريز كميسيون پزشكي نوشت، بدون تعيين درصد آن. اين در حالي است كه در آخرين صورت سانحه ارائه شده تمام موارد مجروحيتم در آن ثبت شده است.

وي با اشاره به راه اندازي مركز ارتباطي هاتف آنرا بهانه اي براي سرگرداني جانبازان دانست و تأكيد كرد: بنده با اين مركز تماس گرفتم و مشكلم را مطرح كردم . بعد از 15روز با تماس مجدد بايد نتيجه را پيگيري كنيم. دو بار تماس گرفتم. گفتند خودشان به بنده تلفن مي زنند اما تا الان تماس نگرفته‌اند. با رئيس مركز هاتف تلفني صحبت كردم و به ايشان گفتم اگر نمي توانيد، يكبار بگوييد نمي توانيم و خلاص . اين چه وضعي است كه براي ما درست كرده ايد؟! گفت: شنبه با شما تماس مي گيرم يعني 18تير. تا الان منتظر تماس اين مسئول هستم و خبري نشده است . تنها به جانباز كد پيگيري مي دهند كه هيچ نتيجه اي جز عصبي كردن جانباز و از سربازكردن او ندارد.اعتراض هم بكنيم مي گويند برو هر جايي مي خواهي شكايت كن!

وي حل مشكلات درماني جانبازان را همچنان بي نتيجه دانست و گفت: دفترچه هاي درماني ما باطل شده بود و ما اطلاعي نداشتيم . جهت عكسبرداري اوايل تيرماه به مركز MRI رفتم و وقتي دفترچه بيمه را نشان دادم گفت اين دفترچه باطل است گفتم براي بنياد است و تاريخ دارد. مسئول پذيرش گفت بيمه اين دفترچه ها را باطل اعلام كرده است.

با مركز هاتف تماس گرفتم و مشكلم را مطرح كردم . بعد از 15روز دو بار تماس گرفتم. گفتند خودشان تلفن مي زنند اما تا الان تماس نگرفته‌اند. با رئيس مركز صحبت كردم، گفت: شنبه با شما تماس مي گيرم يعني 18تير. تا الان منتظر تماس اين مسئول هستم و خبري نشده است .

فرداي همان روز به بنياد مراجعه كردم و علت عدم پذيرش دفترچه را سوال كردم كه آنجا گفتند آقاي . . . (مسئول بيمه ) تا آخر سال دفترچه ها را تمديد كرده است. دوباره به همان مركز MRIمراجعه كردم اينبار گفت بايد نسخه پزشك را ببري ساختمان بيمه تا تأييد شود. گفتم اين دفترچه و پزشك بنياد جانبازان است و تأييد شده است من كه شخصي نيستم كه از لحاظ قيمت تأييد شود. ثانياً مگر از بيمه آتيه سازان حافظ رسماً نامه نياوردم كه تا صد هزار تومان هزينه كم مي شود مگر كاري كه شما برايم مي خواهيد انجام دهيد بيش از صد هزار تومان مي شود؟! آخر همه اين حرفها به من گفت مي خواهي رايگان برايت انجام دهيم و من گفتم نه خانم ما صدقه خور نيستيم.

اين نمونه كوچكي از گرفتاري هاي درماني ماست كه به خاطر يك عكسبرداري چند روز بايد در اين گرما در رفت و آمد باشيم. به هر حال از كمرم MRIگرفتم و دكتر تشخيص داد كه بايد عمل كنم. وقتي از پزشك مي خواهم كه تشخيص خودش را در برگه اي بنويسد ، قبول نمي‌كند. دكتري كه نسبت به تشخيص خودش تضميني ندارد چه تضميني است كه بعد از عمل در گوشه بيمارستان يا خانه نيفتم ؟

همانطور كه پيش از اين مكرراً گفته شد به دليل برخي برخوردهايي كه از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران با جانبازان به دليل گفتگو با « مهر» و بيان مشكلاتشان صورت گرفت ، از ذكر نام و مشخصات جانبازان عزيز در اخبار و گزارشات اجتناب كرده و متذكر مي‌شود مستندات مصاحبه فوق به همراه نام و مشخصات كامل مصاحبه شونده جهت ارائه به هر مرجع صلاحيت‌داري در خبرگزاري مهر نگهداري مي‌شود.