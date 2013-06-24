نمایندگان شورا وکیل مردمند نه جریانهای سیاسی/ کوچکترین اشتباه قطار پیشرفت تهران را از ریل خارج می کند

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چنین شرایطی مردم شاهد سلسله نزاع های بی پایان جناحی خواهند بود که جز خستگی و دلزدگی آنها، نتیجه ای به همراه ندارد.

ماهیت کار شوراها اجتماعی است

وی با بیان اینکه ماهیت کار شوراها ماهیتی اجتماعی است خاطرنشان کرد: موضوع و مسئله ذهنی گروههای سیاسی در بسیاری از موارد کسب قدرت است، این در حالی است که شورا عرصه خدمت بوده و نباید آن را در قالب جریانات سیاسی دسته بندی کرد.

طلایی با تقدیر از عملکرد شورای سوم گفت: شورای سوم تهران به رغم وجود سلایق مختلف با در نظر گرفتن همین دیدگاه و بدون برخورد سیاسی عملکرد قابل قبولی داشته است.

صدای پای دعواهای سیاسی از دور شنیده می شود

رییس کمیسیون فرهنگی شورای سوم با ابراز نگرانی برخی سخنان و اظهار نظرها گفت: متاسفانه صدای پای دعواهای سیاسی از دور شنیده می شود و اعضای شورا نباید اجازه دهند نهاد اجتماعی شورا تبدیل به عرصه فعالیت سیاسی شود .

نمایندگان شورا وکیل مردمند نه جریانهای سیاسی

وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد بودیم بعضی سران احزاب و جریانهای سیاسی درباره انتخاب شهردار آینده تهران اظهار نظر کردند، گفت: شورا به دایه های مهربان تر از مادر احتیاج ندارد، شخصیت حقیقی هر نماینده شورا فارغ از علایق سیاسی و وابستگی ها به واسطه رای و اعتماد مردم موضوعیت دارد، ما وکیل مردم هستیم نه وکیل جریانهای سیاسی، پس باید تصمیم هایمان را به دور از غوغاسالاری و سیاست بازی و با در نظرگرفتن نفع حداکثری موکلانمان بگیریم .

طلایی تصریح کرد: تکثر دیدگاهها در شورا و تنوع نگاهها تنها زمانی به وحدت عملی و همدلی عینی منجر می شود که توجه ما معطوف به آموزه های دینی ، نگاه تخصصی و فنی با نیت حفظ منافع شهروندان باشد .

وی یکی از دلایل کارآمدی شورای سوم را صرفنظر کردن اعضای آن از دیدگاههای سیاسی و انتخاب شهردار مناسب برای پایتخت دانست و گفت: این همکاری طی دوره مدیریت دکتر قالیباف در شهرداری نیز ادامه یافت و کارنامه موفق امروز مدیریت شهری نتیجه این نگاه است .

تهران جای آزمون و خطا نیست

طلایی گفت: تهران جای آزمون و خطا نیست و استمرار روند حرکتی پیشرفت تهران نیازمند تصمیم آگاهانه اعضای شورا است.

طلایی با انتقاد از طرح برخی مباحث درباره شهرداری تهران، اظهارداشت: به نظر می رسد این مباحث امتداد رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری باشد. ظاهرا برخی دوستان بنای طرح موضوعاتی را در مقطع انتخابات داشته اند اما به هر دلیل این حرفها گفته نشده ، اما باید توجه کنند که تاریخ مصرف این نوع صحبت ها در دوره انتخابات است .

وی افزود: نباید به گونه ای سخن بگوییم که اگر از ما سئوال کردند چرا در دوره نمایندگی و مسئولیت سکوت کرده بودید، پاسخی برای ارائه نداشته باشیم . در روزهای گذشته مواضع دوستان در خصوص دکتر قالیباف را از سال 84 تا امروز مرور می کردم ، این خیلی مناسب نیست که پس از برگزاری انتخابات به شکلی سخن بگوییم که با قبل از آن متفاوت باشد ، مردم انگیزه این نوع چرخش ها را به خوبی درک می کنند.

حفظ اعتماد مردم از کسب آن مهم تر است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای سوم شهر تهران تاکید کرد: کسب اعتماد مردم یک بحث است اما حفظ این اعتماد مهم تر است، به خود و همه دوستان منتخب شورایی توصیه می کنم که مبادا با اظهار نظر و یا انجام عملی کاری کنیم که این اعتماد خدشه دار شود. البته باید گفت که شورای سوم با عمل مناسب و کار جمعی مطلوب به خوبی قدردان اعتماد مردم بود .

کوچکترین اشتباه قطار پیشرفت پایتخت را از ریل خارج می کند

طلایی در ادامه با اشاره به اینکه قطار پیشرفتهای تهران امروز روی ریل قرار گرفته خاطرنشان کرد: کوچکترین اشتباه قطار پیشرفت پایتخت را از ریل خارج خواهد کرد .

وی با بیان اینکه افزایش تعداد اعضای شورا، تنوع سلایق و دیدگاههای آنها و ... ضرورت اتخاذ ترتیبات جدید برای اداره شورا را بیش از پیش آشکار کرده است گفت: طبیعتا باید ساز و کارهای جدیدی برای ایجاد انسجام و هماهنگی اتخاذ شود و در این میان موضوع نظارت بر شهرداری به عنوان مهمترین عرصه فعالیت شورا و همچنین تشکیل کمیسیونهای جدید و تقویت کمیسیونهای موجود باید مورد توجه قرار گیرد .

طلایی ادامه داد: طرحهای متعددی درباره شورا وجود دارد که مدتهاست مسکوت مانده نظیر ایجاد مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر تهران که جای آن خالی است.

وی همچنین گفت: شورا نیازمند یک چارچوب جدید برای ارتباط با شهروندان است، شورا باید شرایطی را برای ارتباط موثر و مفید با مردم پیدا کند.

حضور مردم در انتخابات شوراها سبب تکمیل حماسه سیاسی شد

منتخب شورای چهارم شهر تهران در پایان با تقدیر از مردم تهران به دلیل حضور موثر در انتخابات شوراها گفت: این حضور سبب تکمیل حماسه سیاسی مدنظر رهبر معظم انقلاب شد و بر شورا و مدیریت شهری آینده تهران فرض است که با همدلی و همکاری روند مثبت پیشرفت تهران را ادامه داده و در جهت تحقق حماسه اقتصادی و رفاه و آبادانی شهر گام های اساسی بردارند .

طلایی از عموم مردم به ویژه علما و روحانیون، فعالان مذهبی و فرهنگی و اقشار گوناگون جامعه که بار دیگر با اعتماد خود وی را برای عضویت در شورای شهر تهران انتخاب کردند قدردانی کرد.