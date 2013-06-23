تجليل از برگزيدگان پنجمين جشنواره حضرت علي اکبر(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزيدگان پنجمين جشنواره ملي حضرت علي اکبر(ع) در موضوعات گوناگوني از جمله جوان و قرآن، طلبه جوان، جوان طنز و ادبيات، جوان و کارآفريني، فيلم جوان، جوان و موسيقي، کشاورزي روستايي و جوان، جوان و هنرهاي نمايشي، جوان و علم و فناوري، جوان و رسانه، جوان و فعاليتهاي اجتماعي، جوان و هنرهاي تجسمي، جوان ايراني خارج از کشور، سرباز جوان و جوان با توانايي هاي خاص فعاليت کرده و در اين جشنواره فعاليتهاي آنان برگزيده شده است.
جشنواره علي اکبر(ع) همه ساله به منظور شناسايي، معرفي الگوها و تجليل از جوانان برتر با هدف زمينه سازي براي توسعه ارزشهاي متعالي و روحيه فداکاري و ايثار، خلاقيت، افزايش نشاط اجتماعي و اميد به آينده، تقويت ايمان، روحيه خودباوري و اعتماد به نفس ملي و ايجاد زمينههاي مشارکت در عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و علمي و حمايت از فعاليتهاي هويتآفرين ، تقويت روحيه تحقيق، ابداع و ابتکار، الگوسازي مناسب، شناسايي و ارزش نهادن به انديشههاي سازنده جوانان ايران زمين همزمان با ميلاد حضرت علي اکبر(ع) برگزار ميشود.
محمود احمدينژاد ظهر امروز در مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره حضرت علي اکبر(ع) از برگزيدگان اين جشنواره و جوانان نمونه در اين جشنواره تجليل کرد.
