۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

با حضوررئیس جمهورصورت گرفت؛

تجليل از برگزيدگان پنجمين جشنواره حضرت علي اکبر(ع)

محمود احمدي‌نژاد ظهر امروز در مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره حضرت علي اکبر(ع) از برگزيدگان اين جشنواره و جوانان نمونه در اين جشنواره تجليل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزيدگان پنجمين جشنواره ملي حضرت علي اکبر(ع) در موضوعات گوناگوني از جمله جوان و قرآن، طلبه جوان، جوان طنز و ادبيات، جوان و کارآفريني، فيلم جوان، جوان و موسيقي، کشاورزي روستايي و جوان، جوان و هنرهاي نمايشي، جوان و علم و فناوري، جوان و رسانه، جوان و فعاليت‌هاي اجتماعي، جوان و هنرهاي تجسمي، جوان ايراني خارج از کشور، سرباز جوان و جوان با توانايي هاي خاص فعاليت کرده و در اين جشنواره فعاليت‌هاي آنان برگزيده شده است.

جشنواره علي اکبر(ع) همه ساله به منظور شناسايي، معرفي الگوها و تجليل از جوانان برتر با هدف زمينه سازي براي توسعه ارزشهاي متعالي و روحيه فداکاري و ايثار، خلاقيت، افزايش نشاط اجتماعي و اميد به آينده، تقويت ايمان، روحيه خودباوري و اعتماد به نفس ملي و ايجاد زمينه‌هاي مشارکت در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و علمي و حمايت از فعاليت‌هاي هويت‌آفرين ، تقويت روحيه تحقيق، ابداع و ابتکار، الگوسازي مناسب، شناسايي و ارزش نهادن به انديشه‌هاي سازنده جوانان ايران زمين همزمان با ميلاد حضرت علي اکبر(ع) برگزار مي‌شود.

