دولت تدبیر و امید برای گسترش فرهنگ مهدوی در جامعه تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب ضمن گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت ولی‌عصر، گفت: امام زمان(عج) مظهر نور نبوی، عدالت علوی، فضیلت فاطمی، حلم حسنی و حریت حسینی است.جامعه نمونه اسلامی ما در آینده باید یک چنین خصال و ویژگی‌هایی داشته باشد.

وی با اشاره به جهانی شدن اندیشه مهدویت‌، تصریح کرد: جهانی شدن بر اساس سبک زندگی که امام مهدی(عج) طراحی فرموده‌اند و خداوند اراده فرموده، عدالت، معنویت، امنیت، ثروت و قدرت‌های برای همه است.

دبیرکل حزب موتلفه ادامه داد: انشاءالله نظم نوین جهانی بدست صاحب‌الامر(عج) بر اساس اخلاق، فرمان و برابری شکل می‌گیرد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد علل وقوع فاجعه هفتم تیر و برکات آن در خصوص تعمیق انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: همه جبهه کفر، نفاق و الحاد در سال 60 دست به دست هم دادند تا فاجعه‌ای را که در تاریخ ایران کم سابقه است، شکل دهند. در یک شب ده‌ها تن از مسئولین طراز اول کشور به همراه شهید بهشتی به دیار حق شتافتند و ملت ما طعم تلخ تروریسم را که دستی بیرون آمده از آستین منافقین بیرون بود، چشیدند.

وی افزود: ملت و نظام ما یکی از قربانیان تروریسم است و هزاران نفر در سراسر کشور توسط سازمان جهنمی منافقین که از طرف سرویس‌های موساد و سیا تجهیز می‌شد به شهادت رسیدند. امروز سران پلید این جریان تروریستی در دامان آمریکا و کشورهای اروپایی در کمال امنیت زندگی می‌کنند و جیره‌خوار سرویس‌های جاسوسی آنها هستند.

دبیرکل حزب موتلفه، با تجلیل از شخصیت شهید بهشتی و 72 تن از یاران با وفای وی، اظهار داشت: شهادت شهید بهشتی و یاران او جریان لیبرالیسم در کشور را رسوا کرد. مردم دستان رهبران به اصطلاح آزادی‌خواه را که با پوشش لیبرالیسم به میدان آمده بودند را خون‌آلود دیدند و برای همیشه این اندیشه منحط در کشور منزوی شد.

حبیبی، شورش به جمهوریت در سال 88 را محصول همراهی تندروهای یک جریان سیاسی با منافقین تفسیر کرد و گفت: فتنه 88 که تا ابد در تاریخ ایران به عنوان یک ننگ بر پیشانی برخی رجال سیاسی و نیز جریان‌های سیاسی باقی خواهد ماند محصول غفلت و همراهی برخی جریانات با منافقین بود.

وی با تجلیل از رجال سیاسی ومذهبی اصولگرا درانتخابات سال 92، گفت:موضع‌گیری شفاف و روشن و منصفانه نامزدهایی که توفیق بدست نیاوردند، نشان داد اگر آنها هوشمندانه عمل کنند جایی برای عرض اندام منافقین و بدخواهان باقی نمی‌گذارند.تبریک تک تک نامزدها به فرد منتخب و اعلام همکاری، تصویری از همدلی و اتحاد در کشور پدید آورد واقتدار ملی ایرانیان به رخ جهان‌خواران کشیده شد، اگرهمین عمل را در سال 88 از طرف نامزدهای ناکام شاهد بودیم امنیت ملی کشور به خطر نمی‌افتاد.

دبیرکل حزب موتلفه با تجلیل از خلق حماسه سیاسی ملت و تبریک مجدد به حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی گفت: باید به آینده فکر کرد و مهمترین دستور کار دولت باید خلق حماسه اقتصادی باشد. نخبگان و مردم باید به دولت کمک کند تا چنین حماسه‌ای شکل بگیرد.

حبیبی افزود: اولین گام برای خلق حماسه اقتصادی چینش وزرای اقتصادی دولت آینده بر مبنای عقلانیت، اعتدال و کارآمدی است.



دبیر کل حزب موتلفه خطاب به رئیس جمهور منتخب، گفت: امیدوارم دولت تدبیر و امید برای گسترش فرهنگ مهدوی در جامعه تلاش کند.

وی همچنین در مورد نشست گروه 8 و اختلافات قدرت‌های بزرگ، اظهارداشت: هر از چندی قدرت‌های بزرگ دور هم جمع می‌شوند و عکس یادگاری می‌گیرند.غرب در بحران فرهنگی و رکود اقتصادی غرق است. آنها اختلافات خود را مدیریت می‌کنند که بیرون درز نکند اما مردم دنیا می‌دانند که آنجا چه خبر است. جنبش ضد سرمایه‌داری و آینده تاریک جوامع سرمایه‌داری نشان می‌‌دهد راه حلی برای برون رفت از بحران ندارند.

دبیر کل حزب موتلفه همچنین با اشاره به حمایت غرب از تروریست‌ها در سوریه، تصریح کرد: غرب از مشتی مزدور و آدم‌کش در سوریه حمایت می‌کنند. پوتین مردانه در برابر اوباما ایستاد و گفت حاضر به همراهی وحمایت ازآدم‌خواران نیست. این یک گام به جلو برای شکست گرگ‌های جهانی علیه ملت سوریه است.امیدواریم مردم سوریه همانطور که در القصیر تروریست‌ها را شکست دادند در حلب هم آنها را به شکست و رسوایی بکشانند.

حبیبی در پایان با اشاره به سالروز شهادت شهدای 26 خرداد سال 44 موتلفه اسلامی، گفت: متاسفانه صدا و سیما برنامه چشم‌گیری در شان مقام این شهدای گرانقدر که به تعبیر رهبر معظم انقلاب " نور الله فی ظلمات الارض" بودند نداشت و شهرداری تهران نیز که سالهای قبل نسبت به نصب تصاویر این شهدا در سطح شهر اقدام می‌کرد،‌ متاسفانه اقدامی در این جهت انجام نداد که امید است در سال‌های آتی در این زمینه اقدام لازم صورت‌گیرد.