۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

حسنوند:

ضرورت تلاش همگانی برای تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد/ لزوم توسعه راه‌آهن

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر بر لزوم تلاش همگانی برای تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح یکشنبه در جمع مدیران استان بوشهر با اشاره به اهمیت تبدیل شدن استان بوشهر به منطقه آزاد، اظهار داشت: تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد اهمیت زیادی دارد و همه باید کمک و همکاری کنند تا این مهم محقق شود.

استاندار بوشهر در ادامه بیان داشت: باید افکار خواص جامعه پشت این فکر باشد و همه برای ایجاد منطقه آزاد اهتمام ورزند.

حسنوند تصریح کرد: رسانه‌ها و افراد تاثیرگذار و نمایندگان استان در مجلس و ائمه جمعه و جماعات و همه مردم و مسئولان باید برای ایجاد منطقه آزاد اهتمام ورزند و باید تمام توان و ظرفیت خود را برای این مهم به کار ببندیم.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری در استان گفت: استفاده بهینه از ظرفیت‌های گردشگری استان امری بسیار مهم است و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی باید مسیر و برنامه راه را تعریف کنند.

لزوم توسعه راه‌آهن/ ایجاد فرودگاه بین‌المللی در استان

استاندار بوشهر در ادامه با تاکید بر لزوم توسعه راه‌آهن اظهار داشت: راه‌آهن می‌تواند اتصال شمال و جنوب کشور را به عنوان یک بخش ترانزیتی برای کشور ایجاد کند که تاکنون اقدامات لازم انجام شده و به فضل خدا با تلاش دسته‌جمعی به اهداف و نتایج مورد نظر خواهیم رسید.

حسنوند در ادامه خواستار توجه بیشتر به ایجاد فرودگاه بین‌المللی در استان شد و بر لزوم رفع موانع و مشکلات در این مسیر تاکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه معاونت برنامه‌ریزی مغز متفکر استان است گفت: باید فکر، کارشناسی و نظارت را بر بودجه مقدم بداریم و اگر برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم به اهداف مورد نظر می‌رسیم.

استاندار بوشهر بیان کرد: استان بوشهر باید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد و تجارت برسد و مدیران استان باید در این مسیر نهایت توان خود را به کار گیرند.

حسنوند با بیان اینکه خود را مرهون مردم بوشهر می‌دانم افزود: تا روزی که در استان بوشهر باشم هیچ مدیر ضعیفی را تحمل نمی‌کنم و برای توسعه استان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.

کد مطلب 2082499

