به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح یکشنبه در جمع مدیران استان بوشهر با اشاره به اهمیت تبدیل شدن استان بوشهر به منطقه آزاد، اظهار داشت: تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد اهمیت زیادی دارد و همه باید کمک و همکاری کنند تا این مهم محقق شود.
استاندار بوشهر در ادامه بیان داشت: باید افکار خواص جامعه پشت این فکر باشد و همه برای ایجاد منطقه آزاد اهتمام ورزند.
حسنوند تصریح کرد: رسانهها و افراد تاثیرگذار و نمایندگان استان در مجلس و ائمه جمعه و جماعات و همه مردم و مسئولان باید برای ایجاد منطقه آزاد اهتمام ورزند و باید تمام توان و ظرفیت خود را برای این مهم به کار ببندیم.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری در استان گفت: استفاده بهینه از ظرفیتهای گردشگری استان امری بسیار مهم است و کارشناسان معاونت برنامهریزی باید مسیر و برنامه راه را تعریف کنند.
لزوم توسعه راهآهن/ ایجاد فرودگاه بینالمللی در استان
استاندار بوشهر در ادامه با تاکید بر لزوم توسعه راهآهن اظهار داشت: راهآهن میتواند اتصال شمال و جنوب کشور را به عنوان یک بخش ترانزیتی برای کشور ایجاد کند که تاکنون اقدامات لازم انجام شده و به فضل خدا با تلاش دستهجمعی به اهداف و نتایج مورد نظر خواهیم رسید.
حسنوند در ادامه خواستار توجه بیشتر به ایجاد فرودگاه بینالمللی در استان شد و بر لزوم رفع موانع و مشکلات در این مسیر تاکید کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه معاونت برنامهریزی مغز متفکر استان است گفت: باید فکر، کارشناسی و نظارت را بر بودجه مقدم بداریم و اگر برنامهریزی دقیق داشته باشیم به اهداف مورد نظر میرسیم.
استاندار بوشهر بیان کرد: استان بوشهر باید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد و تجارت برسد و مدیران استان باید در این مسیر نهایت توان خود را به کار گیرند.
حسنوند با بیان اینکه خود را مرهون مردم بوشهر میدانم افزود: تا روزی که در استان بوشهر باشم هیچ مدیر ضعیفی را تحمل نمیکنم و برای توسعه استان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.
