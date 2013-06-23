مرد میانسال در آبشار بیشه غرق شد/ بیرون آوردن جسد از عمق 10 متری

محمد میرزایی مقدم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته به مردم 40 ساله هنگان شنا در رودخانه بالاتر از محل آبشار بیشه دچار حادثه می شود و متاسفانه به دلیل عدم آشنایی کافی با اصول شنا جان خود را از دست می دهد.

وی با اشاره به اعلام این حادثه در ساعت 14 و 20 دقیقه روز شنبه به واحد امداد و نجات سازمان آتش نشانی خرم آباد بیان داشت: تیم امدادی این سازمان نیز در سریعترین زمان خود را به محل حادثه می رساند ولی متاسفانه پس از 40 دقیقه عملیات امداد و نجات جسد این مرد میانسال از عمق 10 متری آب بیرون کشیده می شود.

مسئول واحد امداد و نجات سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد تصریح کرد: در این عملیات حمیدرضا عوض پور و سجاد فرهادی به عنوان غواص کار امداد و نجات را انجام دادند.

سرپرست فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد نیز در تشريح اين حادثه به مهر گفت: مأموران انتظامي پاسگاه سپيددشت اين شهرستان با دريافت خبري مبني بر غرق شدن يك نفر در رودخانه آبشار سپيد دشت خرم آباد بلافاصله برای بررسي موضوع در محل حاضر شدند.

سرهنگ رستگارنيا تصريح کرد: با حضور مأموران در محل مشخص شد، اين فرد برای تفريح و آب تني وارد رودخانه شده كه به علت عدم مهارت كافي در اصول شنا و غرق شدگي جان خود را از دست داده است.

وی گفت: با دستور مقام قضايي جسد به سردخانه منتقل و اقدامات قانوني در اين خصوص به عمل آمد.

سرپرست فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد یادآور شد: با توجه به تعطيلات مدارس و آغاز سفرهاي تابستاني، برنامه ريزي مناسب در زمينه آماده سازي محل هاي ايمن و مناسب براي شنا مي تواند زمینه ساز تابستاني فرح بخش و به دور از حوادث ناگوار براي همشهريان باشد.