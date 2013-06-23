کاهش جرایم جنایی و تروریستی طی یک دهه گذشته/ ایران جزیره امنی در اقیانوس پرتلاطم دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر یکشنبه در نهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت اظهار داشت: تصور اولیه انسان این است که وقتی فقر ریشه کن شود ناامنی نیز کاهش می یابد این در حالی است که در دوران معاصر با به وجود آمدن اومانیسم شاهد رشد عقل، پیشرفت و علم هستیم اما این مکتب علیرغم همه دستاوردهایش به دلیل فراموشی و کنار گذاشتن دین و آخرت نتوانست موفق باشد.

وی ادامه داد: افزایش ثروت و شکاف طبقاتی باعث شد که ثروتمندان به فکر منافع بیشتر بیافتند و مستکبران و قدرت های جهانی حول دانش و ثروت جمع شده اند که این امر باعث به وجود آمدن استثمار شد.

به گفته رئیس پلیس کشور به حاشیه رانده شدن دین علیرغم داشتن ثروت در این مکتب موجب امنیت نشد، امروز ثروتمندترین کشور دنیا در حوزه امنیت ناامن ترین است نمونه آن نیز این است که تحت معیار دو گانه آی به نام آزادی و دموکراسی به کشورهایی که بویی از انتخابات نبرده اند لشگرکشی می کنند.

احمدی مقدم تصریح کرد: پیشرفت مادی نه تنها موجب سعادت نشد بلکه جنگ و ظلم و تجاوز را افزایش داد البته امروز ما آنچه را که دنبال می کنیم و از آموزه های دینی می فهمیم دو بعد دنیایی و آخرت است و اسلام دنیا را معبر می بیند در حالیکه اومانیسم دنیا را مقصد نهایی می بیند و تمام تلاشش این است در این دنیا انسان با توجه به مادیات کم به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: سعادت دنیا و آخرت فقط در سایه دین، ایمان و عمل صالح است که حیات طیبه حاصل آن است. اولین هدیه حکومت منجی عالم بشریت امنیت است. با آمدن منجی خوف کنار رفته و امکان عبادت فراهم می شود، امنیت اقتصادی و مالی و جانی و سعادت فقط در گرو ایمان است و امام عصر (عج ) در شرایطی ظهور می کند که عالم را فساد فرا گرفته باشد.

به گفته رئیس پلیس کشور در آموزه های دینی ما آمده است که هدف حکومت امنیت، عدالت و پیشرفت است و امروز حکومت ها و دولت بر این سه عنصر تاکید دارند اما باید بدانیم عدالت و آبادانی در سایه امنیت امکان پذیر است. در سوریه، عراق و افغانستان به دلیل وجود نداشتن امنیت عدالت بروز نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد به منجی در همه ادیان و فطرت انسانها وجود دارد تصریح کرد: ناخودآگاه دل ها متوجه آن فرشته ای می شود که قرار است از سوی حضرت حق بیاید. عدالت در آحاد همه بشر به وفور وجود دارد، در نیروی انتظامی نیز ما تلاش داریم همانگونه که جمهوری اسلامی تلاش می کند نمونه و اسوه علمی و مفهومی یک نظام اسلامی و اسوه باشد ما نیز تلاش می کنیم پلیسی نمونه باشیم، پلیس در جمهوری اسلامی دیدگاه متفاوتی را با سایر پلیس ها دارد چرا که پلیس در سایر کشورها حافظ امنیت و حکومت است و در مقابل مردم قرار می گیرد در حالی که ما دژ محکمی برای مردم در برابر تهدیدها هستیم.

احمدی مقدم افزود: کسی که با فساد مقابله می کند خودش باید فساد را از خودش دور کند در حالیکه در امر به معروف نیز باید خودش عامل باشد، این فرق ما با سایر پلیس ها است در حالی که از نظر لباس و تجهیزات پلیسها با هم هیچ فرقی ندارند، امروز علیرغم همه فشارها و تلاشهای دشمن علیه جمهوری اسلامی، ایران امروز جزیره ای امن در اقیانوس پرتلاطم است. در عراق و ترکیه و سایر کشورها مشکلات و ناامنی هایی وجود دارد اما ما امروز بهتری امنیت را در جدار مرز داریم.

رئیس پلیس کشور با اعلام اینکه در سایه رهبری و ولایت طی 10 سال گذشته پایین ترین رکورد جرایم جنایی به ثبت رسیده است تاکید کرد: امروز پایین ترین رکورد که از تجاوز، گروگانگیری، سرقت مسلحانه و قتل در کشور به ثبت رسیده است در حالی که تهدیدها هر روز بیشتر می شود باید بگویم که توطئه و ناامنی رابطه مستقیمی با هم دارند.