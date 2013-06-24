آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی فنی حرفه ای علمی کاربردی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از پذيرفتهشدگان نهايي كد رشته محلهاي متمركز و معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته محلهاي نيمهمتمركز پذيرش دورههاي كارداني فني و كارداني حرفهاي ناپيوسته ترمي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي کاربردی از فردا سه شنبه آغاز می شود.
فرایند ثبت نام در مراکز قبولی تا 10 تیر ادامه دارد.
بر اساس ضوابط مربوط به گزينش رشتههاي نيمهمتمركز براي رشتههايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه و يا آزمون عملي دارند، پذیرفته شدگان لازم است براي شركت در مراحل مذكور در روزهای 4 تا 10 تیر مراجعه کنند و عدم حضور در روزهاي تعيين شده براي انجام مراحل نهايي گزينش به منزله انصراف قطعي از پذيرش در رشته ذيربط تلقي خواهد شد.
پس از اعلام نتیجه مراحل مصاحبه و یا آزمون عملی معرفي شدگان رشتههاي نيمهمتمركز، گزينش نهايي انجام و فهرست اسامي قبولشدگان نهايي توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
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