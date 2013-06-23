به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی در جمع خبرنگاران افزود: این آیین در 12 بخش شامل علوم اجتماعی، تعلیم و تربیت، ترجمه، تالیف و تصحیح، تاریخ و جغرافیا، فرهنگ و هنر، کتب مرجع، سلامت و چند مبحث دیگر برگزار میشود.
وی بیان داشت: نویسندگان بومی استان و یا نویسندگان غیربومی با کتابهایی که به موضوعات استان پرداخته باشند، میتوانند در این آیین شرکت کنند.
کمالوندی اظهار داشت: فراخوان این آیین با پایان کار کارشناسی بر روی شیوهنامه برگزاری تا پایان هفته تهیه و منتشر خواهد شد.
وی تاکید کرد: امیدواریم که با تلاش و مساعدت همه نویسندگان استان، این آیین پس از پایهگذاری به صورت یک سنت همه ساله در استان برگزار شود.
نظر شما