  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

برای اولین‌بار/

کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد پاییز 92 انتخاب می‌شود

کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد پاییز 92 انتخاب می‌شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نخستین دوره انتخاب کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد پاییز 92 برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی در جمع خبرنگاران افزود: این آیین در 12 بخش شامل علوم اجتماعی، تعلیم و تربیت، ترجمه، تالیف و تصحیح، تاریخ و جغرافیا، فرهنگ و هنر، کتب مرجع، سلامت و چند مبحث دیگر برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: نویسندگان بومی استان و یا نویسندگان غیربومی با کتاب‌هایی که به موضوعات استان پرداخته باشند، می‌توانند در این آیین شرکت کنند.

کمالوندی اظهار داشت: فراخوان این آیین با پایان کار کارشناسی بر روی شیوه‌نامه برگزاری تا پایان هفته تهیه و منتشر خواهد شد.

وی تاکید کرد: امیدواریم که با تلاش و مساعدت همه نویسندگان استان، این آیین پس از پایه‌گذاری به صورت یک سنت همه ساله در استان برگزار شود.

کد مطلب 2082584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها