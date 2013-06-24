فناوری لیزر جایگزین برچسب میوه ها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم لیزری این شرکت اسپانیایی از ترکیبات شمیایی چون اکسید آهن، هیدروکسید، هیدروکسیپروپیل، میتل سلولز و پلیسوربات روی میوه استفاده می کند.

این مواد شمیایی کنتراستی ایجاد می کند تا علامت لیزر روی میوه مشخص شود و به وضوح خوانده شود از سوی دیگر از نفوذ لیزر به داخل میوه جلوگیری می کند.

سیستم لیزر که به زودی جاگزین برچسبهای کاغذی روی میوه می شود می تواند در هر ساعت 54 هزار قطعه میوه حکاکی کند.

شرکت لیزر فود در سال 2009 این فناوری را تولید کرد و از آن زمان تاکنون با اتحادیه اروپا برای گرفتن مجوز درحال رایزنی بوده است.

با تأیید استفاده از اکسید آهن، هیدروکسید و سایر مواد شیمیایی روی میوه ها، یک مانع بزرگ از راه استفاده از این فناوری برداشته شد.

این لیزر اطلاعاتی را چون لوگوها، بارکد و محل برداشت محصول را روی میوه ها درج می کند که می توان برای کسب اطلاعات بیشتر کدهای کیو آر را با بارکد اسکنرهای تلفنهای هوشمند اسکن کرد.

تولید کنندگان می دانند که این محصول کجا درحال فروش است و مصرف کنندگان از محل دقیق محصول مطلع می شوند.

جیمی سانفلکس مدیر عامل شرکت لیزر فود گفت: پس از اعمال این فناوری روی همه میوه ها، مصرف کننده می تواند تضمین کاملی در رابطه با محصولی که خریداری می کند به دست آورد.

این فناوری روی میوه هایی استفاده می شود که پوست کرده و مصرف می شوند. اگرچه مواد شمیمایی استفاده شده بسیار اندک است و در بخش خارجی میوه قرار می گیرد و قرار نیست به بخش داخلی نفوذ کند. از این رو این فناوری روی میوه هایی که به طور معمول پوست کنده می شود روی سلامتی انسان تأثیرگذار نیست.

همچنین گفته می شود که این فناوری جدید هزینه های زیست محیطی را چون استفاده از کاغذ و چسب برای برچسب روی میوه ها را صرفه جویی خواهد کرد.