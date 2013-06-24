چاپ سوم «نیم کیلو باش ولی خودت باش!» به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نیم کیلو باش ولی مرد باش» مجموعهای از حکایات کوتاه اخلاقی است که موضوع اصلی آنها خودشناسی است و موضوعاتی چون کسب مهارتهای زندگی در کنار محور اصلی کتاب در میان پیامهای حکایتها وجود دارد.
علاوه بر حکایات و داستانهای جمعآوری شده توسط سعید گلمحمدی گردآورنده اثر، بخشی از حکایتهای کتاب به قلم او نوشته شده است و افرادی چون احمد روستا، کامران صحت، مرتضی احمدیمنش، علی شمیسا و احمد حلت درباره آن مطالبی نوشتهاند که در ابتدای کتاب درج شده است. بخشی از حکایات و قصههای کتاب هم توسط گلمحمدی از آثار خارجی ترجمه و گروهی دیگر از آنها توسط وی از متون قدیمی و کهن ادبیات فارسی گردآوری شده است. بعد از هر حکایت و داستان هم پیام مربوط به آن درج شده است.
«فرهاد که باشی همه چیز شیرین است!»، مجموعه سه گانه «خودت باش» و «نیم کیلو باش ولی عاشق باش!» کتابهای مشابهی از نشر آسیم هستند که سعید گلمحمدی حکایات آنها را گردآوری و تدوین کرده است و همگی حاوی داستانهای اخلاقی، سخنان حکمتآمیز و اشعار حکیمانه هستند.
«حکایت شیطان» را از این کتاب میخوانیم:
شیطان میخواست که خود را با عصر جدید تطبیق بدهد، تصمیم گرفت وسوسههای قدیمی و در انبار ماندهاش را به حراج بگذارد. در روزنامهای آگهی داد و تمام روز، مشتریها را در دفتر کارش پذیرفت. حراج جالبی بود! سنگهایی برای لغزش در تقوا، آیینههایی که آدم را مهم جلوه میداد، عینکهایی که دیگران را بیاهمیت نشان میداد.
روی دیوار اشیایی آویخته بود که توجه همه را جلب میکرد: خنجرهایی با تیغههای خمیده که آدم میتوانست آنها را در پشت دیگری فرو کند، و ضبط صوتهایی که فقط غیبت و دروغ را ضبط میکرد. شیطان رو به خریدارها فریاد میزد: نگران قیمت نباشید! الان بردارید و هر وقت داشتید، پولش را بدهید.
یکی از مشتریها در گوشهای دو شیء بسیار فرسوده دید که هیچکس به آنها توجه نمیکرد، اما خیلی گران بودند. تعجب کرد و خواست دلیل آن اختلاف فاحش را بفهمد.
شیطان خندید و پاسخ داد: فرسودگیشان به خاطر این است که خیلی از آنها استفاده کردهام. اگر زیاد جلب توجه میکردند، مردم میفهمیدند چطور در مقابل آن مراقب باشند. با این حال قیمتشان کاملا مناسب است. یکیشان شک است، و آن یکی عقده حقارت. تمام وسوسههای دیگر فقط حرف میزنند، این دو وسوسه عمل میکنند.
این کتاب با 392 صفحه، شمارگان 2 هزار و 200 نسخه و قیمت 13 هزار تومان منتشر شده است.
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