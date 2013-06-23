دستهای پنهان جوانان را به سمت گناه و فساد می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، حجت الاسلام عرب پور مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد دینی به تبیین برنامه ها پرداخت.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی اول تیرماه سال 60 با هدف ساماندهی به برنامه های دینی به دستور امام تشکیل و در سال 61 در استان کرمان راه اندازی شد.

حجت الاسلام عرب پور افزود: امروز سازمان تبلیغات اسلامی در 14 شهرستان استان دفتر دارد و در دیگر شهرستان ها نیز از طریق امام جمعه همان شهرستان به ساماندهی برنامه های دینی می پردازد.

وی سازماندهی، حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت های دینی را از جمله فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد و افزود: این سازمان مجری برنامه ها نیست اما از طریق ساماندهی کانون های مساجد، موسسات فرهنگی و قرانی، کانون مداحان و مساجد فعالیت های مذهبی در شهر را ساماندهی و نظارت می کند.

وی راه اندازی خانه های قران روستایی، ساماندهی 2500 هیئت های مذهبی را از جمله دیگر فعالیت های این سازمان اعلام کرد و افزود: این سازمان فعالیت های خود را از طریق نهادهای مردم نهاد برگزار می کند .

این مسئول فرهنگی در استان با تاکید بر اصلاح زیرساخت های فرهنگی. در جامعه تصریح کرد: 80 روحانی در

روستاهای بالای هزار نفر مشغول تبلیغ هستند که برای انها در روستاها خانه های عالم ساخته شده است و طرح نهضت قرآن اموزی نیز در خانه های قرآن اجرا می شود.

وی در ادامه گفت: ساماندهی 2 هزار و 524 هیئت مذهبی، اعزام 82 روحانی به روستاها و اعزام 11 هزار روحانی در مناسبت های مذهبی به روستاها و مناطق دورافتاده برای تبلیغ از جمله دیگر برنامه های این سازمان است.

امام جمعه موقت کرمان همچنین از اجرای دو طرح بوستان های معرفت و هسته های فرهنگی در تابستان خبر داد و گفت: راه اندازی پورتال مساجد در 210 مسجد، راه اندازی 250 باب کتابخانه شبستان، حمایت از 87 موسسه قرانی، آموزش هزار و 600 مربی، توزیع 12 هزار جلد قران، ساماندهی 815 جلسه قرآنی و تاسیس 245 خانه قران روستایی از اقدامات دیگر این سازمان است.

وی همچنین با اشاره به وجود 8 مدرسه صدرا در کرمان اظهارداشت: موسسه تبیان با 94 هزار و 397 نفر ساعت استفاده از اینترانت و خبرگزاری مهر نیز در جهت انعماس اخبار حوزه دینی فعالیت دارند.

حجت الاسلام عرب پور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره فعالیت گروه های ضاله در جنوب استان تصریح کرد: دست های پنهانی وحود دارد که جوانان ما را به سمت گناه و فساد می کشاند و در این راستا باید از ابزار تبلیغ چهره به چهره استفاده کرد و در سال گذشته 450 گفتمان دینی در دانشگاه ها و مساجد برنامه ریزی و اجرا شده است.





