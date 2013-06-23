به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در حال حاضر استان اصفهان برای ششمین سال متوالی با پدیده خشکسالی مواجه گردیده، اظهار داشت: وقوع این امر، عدم بارندگی مناسب رادرسرشاخه های زاینده رود رقم زده است که محدودیت منابع آبی در این استان را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه متوسط بارندگی در استان حدود 120 میلی متر بوده و نسبت به سرانه جهانی در کمترین مقدار قرار دارد، افزود: این مسئله سبب شده تا آب به عنوان فاکتوری ویژه، توجه مردم را به خود جلب کند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان کاهش تخصیص آب شرب را از عوامل توزیع عادلانه آب در استان اصفهان برشمرد و اعلام کرد: به منظور اینکه تمام بهره برداران از زاینده رود اعم از کشاورزان ، صنعتگران بتوانند تاحدودی نیاز آبی خود را برطرف نمایند سهمیه آب شرب اصفهان نیز کاهش یافت.
امینی تامین آب شرب در تابستان سال جاری را مستلزم رعایت مصرف بهینه آب دانست و اظهار داشت : در حال حاضر آب شرب 50 شهر و 300 روستا که 85 درصد از جمعیت استان اصفهان را شامل میشود را از طرح آبرسانی از حوزه زاینده رود مشروب میکنیم.
وی با اشاره به اینکه باید مردم را نسبت به شرایط بحران آب آگاه کنیم، گفت: حساسیت بحران آب تنها در کشور ایران نیست و به یک موضوع جهانی تبدیل شده و مسلما جنگ آینده، جنگ آب خواهد بود و آگاهی و اطلاعرسانی در مورد این موضوع تنها با تعامل بین دستگاهها و مردم محقق خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر اینکه در راستای مدیریت مصرف آب، اصلاح شبکه های فرسوده آب را در دستور کار خود قرار دادیم، گفت: نزدیک به 200 کیلومتر از شبکه اصلاح شده و همچنین باید گفت که اکیپ نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال آب نیز راهاندازی شده است که حدود 700 لیتر آب در ثانیه را به شبکه توزیع برگردانده اند.
وی در مورد تولید آب در استان بیان داشت: در سال 1386 میزان تولید آب، 376 میلیون مترمکعب بوده است اما میزان تولید آب در سال 1391 به 373 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده و باید خاطرنشان کرد که علاوه بر افزایش سالانه مشترک و ساخت نزدیک به 200 هزار مسکن مهر در استان، حدود یک درصد کاهش مصرف داشتهایم.
امینی با اشاره به اینکه دیگر اقدام صورت گرفته توسط این اداره، تعرفههای موجود است، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن هدفمندی یارانهها، یکی از مواردی بود که در سال 1389 آغاز شد و مردم اصفهان با همراهی خود توانستند 5 درصد مصرف خود را کاهش دهند.
راهاندازی پرتال هوشمند مدیریت مصرف آب در اصفهان
وی یکی دیگر از اقدامات این شرکت را راهاندازی پرتال تخصصی هوشمند مدیریت مصرف آب دانست که برای نخستین بار در کشور در استان اصفهان آغاز به کار کرده است و گفت: این پرتال می تواند کمک شایانی به خانوارها کند تا بتوانند براساس آب مصرفی خود، هزینههای خود را محاسبه کنند.
امینی در ادامه خاطرنشان کرد: در 3 سال گذشته، در بخش آب، 1252 کیلومتر لوله گذاری صورت گرفته که این شاخص نسبت به کل کشور، آب و فاضلاب استان را در رتبه 4 قرار داده است و همچنین 920 کیلومتر لولهگذاری فاضلاب انجام گرفته و در این مورد در رتبه دوم کشوری قرار داریم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به اینکه در بخش مسکن مهر در استان که جز سیاستهای دولت نهم و دهم بود، در بخش زیرساختها، در کل استان اصفهان268 کیلومتر لولهگذاری آب صورت گرفت، اظهار داشت: در همین راستا، 109 کیلومتر لوله فاضلاب و 55 هزار و 860 متر مکعب نیز ذخیره آب احداث کردیم که 64 شهر استان را شامل میشود.
وی بیان داشت: یکی دیگر از کارهای انجام گرفته،روژه آبرسانی از سرشاخههای دز در حوزه شهرستانهای خوانسار و گلپایگان است که این طرح در قالب طرح مهر ماندگار با پیشرفت فیزیکی 50 درصدی در حال انجام است.
امینی با بیان اینکه 38 کیلومتر از این طرح لولهگذاری شده، گفت: هفته گذشته فاز اول طرح با دبی 100 لیتر در ثانیه به بهرهبرداری رسید و فاز تکمیلی نیز به زودی به این مرحله خواهد رسید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژهها، آبرسانی به شهر خوانسار است که با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد تومان و با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و 29 کیلومتر لولهگذاری در حال انجام است.
افتتاح تصفیه خانه نجفآباد تا دو ماه آینده
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در مورد تصفیه خانهها در استان، تصریح کرد: تصفیه فاضلاب نجفآباد از جمله طرحهایی بود که با اعتبار 100 میلیارد ريالی در دستور کار قرار گرفت و با پیشرفتی 98 درصدی، با ظرفیت 20 هزار متر مکعب در شبانهروز تا دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی گفت: تصفیه خانه شهر داران نیز در دهه فجر سال گذشته به بهرهبرداری رسید و با اعتبار 20 میلیارد ريال و ظرفیت 5000 متر مکعب در شبانهروز، کار تصفیه را انجام میدهد.
امینی همچنین یادآور شد: اخیرا شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، قراردادی را با فولاد مبارکه به امضا رسانده است که طبق این قرارداد شرکت آب و فاضلاب موظف میشود در قبال اخذ 120 میلیارد تومان از فولاد مبارکه، سبکه فاضلاب شهرهایی مانند سده، لنجان، ورنامخواست، زاینده رود، شهرستان مبارکه و کرکوند را اجرایی کرده و در مقابل، 450 لیتر پساب فاضلاب به فولاد داده شود و با این اقدام دیکر فولاد مبارکه نیازی به برداشت آب از زاینده رود نخواهد داشت و این امر نزدیک به 3 سال به طول خواهد انجامید.
وی با اشاره به اینکه این قرارداد 3 هفته پیش منعقد گردیده، افزود: طبق این قرارداد، شهرستان لنجان 257 کیلومتر و شهرستان مبارکه 224 کیلومتر لوله کشی خواهد شد.
امینی در پایان به تدابیری که به منظور تامین آب شرب در تابستان در دستور کار قرار گرفته اشاره نمود و بیان داشت: آبفای استان اصفهان برای اینکه مردم در تابستان با افت فشار آب و بعضاً با قطعی آب مواجه نشوند اقدامات فرهنگی ، تبلیغی ، مدیریت فشار ، اخطار به مشترکین پر مصرف و جلوگیری و کشف انشعابات غیر مجاز را در دستور کار قرار داده است، امابا این وجود مصرف بهینه آب مهمترین مولفه غلبه بربحران کم آبی است.
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