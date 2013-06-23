محدودیت جدید روادید برای اتباع برخی کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت انگلیس قصد دارد محدودیت جدید روادید را علیه اتباع برخی کشورها مثل پاکستان و هند را که به گفته آنان ریسک زیادی را متوجه سوء استفاده از قوانین مهاجرت این کشور می کنند، اعمال کند.

بر اساس این گزارش، دولت انگلیس قصد دارد برای دادن روادید به اتباع کشورهای پاکستان، هندوستان، نیجریه، بنگلادش، سریلانکا و غنا از آنها ضمانت نامه مالی نقدی دریافت کند.

بنا بر مقررات جدید که از اول ماه نوامبر به اجرا گذاشته خواهد شد افراد بالای 18 سال اهل کشورهای مذکور باید برای دریافت روادید 6 ماهه انگلستان معادل 3000 پوند انگلیس( 4600 دلار آمریکا) پرداخت کنند.

در صورتی که این افراد بیشتر از مدت روادیدشان در انگلستان اقامت کنند از محل این پول از آنها جریمه دریافت خواهد شد.

در این گزارش آمده است طرح مذکور بیانگر جدیت دولت "دیوید کامرون" نخست وزیر این کشور در مقابله با مهاجرت به انگلیس و سوء استفاده از قوانین مهاجرت این کشور است.