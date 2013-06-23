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۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

رمضانی عنوان کرد:

مردم گیلان براي سلامتي و ظهور امام زمان (عج) صدقه مي دهند

مردم گیلان براي سلامتي و ظهور امام زمان (عج) صدقه مي دهند

رشت – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد گيلان گفت: در شب و روز پانزدهم ماه شعبان منتظران و عاشقان امام زمان (عج) با حضوردر پايگاه ها، ايستگاه ها و مساجد استان براي سلامتي و ظهور مهدی موعود صدقه مي دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي رمضاني عصر یکشنبه در آستانه نیمه شعبان در مصاحبه با رسانه ها افزود: از وجوه صدقات مورد جمع آوري در محلات و مساجد سطح استان گوسفند خريداري، ذبح و در ميان نيازمندان توزيع خواهد شد.

 وي همچنین با اعلام اينكه بخش ديگري از وجوه صدقات دريافتي در شب و روز نيمه ماه شعبان برای اعزام جمع كثيري از جوانان و نوجوانان تحت حمايت اين نهاد مقدس به حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمكران هزینه خواهد شد، ابراز اميدواري كرد: امسال نیز گيلاني ها در اين ميدان با پرداخت بيشترين صدقه در كل كشور، رتبه بالايي را كسب کنند.

معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد گيلان گفت: مردم نیکوکار استان در سال گذشته یک میلیارد و 30 میلیون ریال برای سلامتی امام  زمان ( عج ) و به نفع محرومان این خطه صدقه پرداخت کردند.

وی تصریح کرد: طبق آیات و روایات صدقه دادن یک امر بسیار با ارزشی است ولی شخص صدقه دهنده باید این کار را برای رضای خدا انجام دهد و مواظب باشد که با منت گذاشتن و اذیت فقیر ارزش آن را از بین نبرد.

رمضانی اظهارداشت: كمك به‌ نيازمندان و صدقه دادن در دين مبين اسلام بسيار با اهميت و توصيه شده است.

وی با تاکید بر اینکه كمك به نيازمندان از ويژگي ‌هاي بارز يك فرد مسلمان است، یادآورشد: افرادي كه بانيت خيرباعث رفع گرفتاري ‌هاي مردم مي ‌شوند در نزد خداوند از جايگاهي والا و برتری برخوردار هستند.

کد مطلب 2082790

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