قیمت شن و ماسه ارزانتر از ساير استان ها است/ برخورد با افزایش هزینه حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شجاعي بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: گراني اين مصالح ساختماني به علت افزایش قيمت حمل و نقل این مواد است.

وی بیان داشت: متاسفانه برخی کامیون داران بدون ضابطه اقدام به افزایش قیمت های حمل و نقل کرده اند.

شجاعی با بیان اینکه با گراني ناشي از حمل ماسه برخورد جدي مي‌شود، افزود: قيمت مصوب انواع شن و ماسه و قيمت حمل و نقل آن در ستاد تنظيم بازار مصوب شده است.

معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: قیمت حمل و نقل این مصالح پیش از این توافقي بود و این امر باعث افزایش قیمت شن و ماسه می شد.

شجاعی افزود: مردم نيز باید در نهادينه شدن قوانين همكاري كنند که این مصالح با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

وی با اشاره به توزیع كالاهاي اساسي در استان برای ماه مبارک رمضان گفت: این کالاها بر اساس تفكيك جمعيتي در هر شهرستان سهميه‌بندي مي‌شود.

شجاعی بیان کرد: برای توزیع این کالاها اطلاع رسانی شده و متقاضیان می توانند این کالاها را در زمان مقرر دریافت کنند.