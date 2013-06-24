  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۵

مهر گزارش می دهد؛

غروب زیارت میلیونها زائر در آرامستانهای مشهد/ چراغ خاطره عزیزان درگذشته خاموش نمی شود

غروب زیارت میلیونها زائر در آرامستانهای مشهد/ چراغ خاطره عزیزان درگذشته خاموش نمی شود

مشهد – خبرگزاری مهر: آیین چراغ و برات درآرامستانهای مشهد الرضا با حضور بیش از یک میلیون زائر و مجاور به رسم گذشتگان این دیار برگزار شد و در حالیکه چراغ های برات در این شهر به خاموشی می گراید و خورشید در افق مشهد غروب می کند، فانوس خاطره عزیزان در گذشته روشن می ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مشهد بر اساس رسم دیرین خود در سه روز نیمه شعبان موسوم به روزهای چراغ برات بر مزار عزیزان و شهیدان شهر گرد هم می آیند و با قرائت قرآن برای خود و امواتشان طلب آمرزش می کنند.

شهروندان پایتخت معنوی ایران با حضور در آرامستانهای بهشت رضا (ع) ، خواجه اباصلت و بهشت جوادالائمه با نثار فاتحه و خیرات یاد رفتگان خود را گرامی داشتند.

مشهدیها در این روزها با گردهم آمدن بر مزار در گذشتگان یاد مرگ و قیامت را زنده کردند و این حضور برای آنها تلنگری بود تا از غرق شدن در روزمرگی ها و امور دنیای غفلت نکنند.

آرامستان مکانی است که حضور در آن و تفکر به احوال آنها که روزی در این دنیا مهمان بوده و امروز اسیر خاک شده اند عبرتی است تا فراموش نکنیم روزی ما نیز هم آغوش خاک خواهیم شد.

آيين چراغ برات در ماه هاي مبارک رمضان و شعبان يک سنت پسنديده و سفارش بزرگان دين است و در کنار زيارت اهل قبور به دليل اين که مدت۳ روز اقوام و خويشان براي اجراي اين مراسم در کنار هم هستند نوعي صله رحم هم به شمار مي آيد.

در روز چهاردهم شعبان نیز که به برات مرده ها شهرت دارد، مردم با حضور بر سر قبور خویشاوندان، خواندن فاتحه و پخش انواع شیرینی، شکلات، میوه و نانهای سنتی یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی می دارند.

همچنین در این روز کسانی که به تازگی عزیزی را از دست داده اند با پهن کردن فرش، خیرات، پخش انواع خوراکی و خواندن روضه یاد و خاطره تازه گذشته را گرامی می دارند و قرائت قرآن و فاتحه نیز در این جهت، هدیه ای است که از سوی مردم نثار روح درگذشتگان می شود.

در مشهد و اطراف آن، چراغ برات در گذشته ها در سه روز، خاموش نمی شد و اکنون هم در شبها آنها، که برات را می شناسند، چراغشان خاموش نمی شود.

هنوز هم فانوسهای قدیمی خاطره شبهای برات را به یاد دارند و خیلی وقتها هم همین فانوسها در شبهای برات دوباره به یاد صاحبانشان می افتند و شب تاریک آرامستان را نور می دهند و یاد و خاطره رفتگان را گرامی می دارند.

.........................................

گزارش: زهره رنگ آمیز

کد مطلب 2082822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها