مرکز فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان شهید محلاتی تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اسدی،رئیس بیمارستان شهید محلاتی عصر یکشنبه در آیین افتتاح این مرکز گفت: این مرکز در فضایی به مساحت یک هزار و 600 متر مربع و با اعتبار بالغ بر 200 میلیارد ریال و با داشتن بخش های بستری، آنژیو گرافی، جراحی قلب و عروق، اتاق‌های عمل مجهز و I.C.U افتتاح شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح این بخش در بیمارستان شهید محلاتی شاهد برطرف شدن بسیاری از مشکلات در خدمات بهداشتی و درمانی استان خواهیم بود زیرا هم اکنون تعداد کمی مرکز تخصصی قلب در استان مشغول فعالیت هستند.

اسدی افزود: بخش فوق تخصصی همودیالیز این بیمارستان با 20 تخت مجهز و مدرن به عنوان بهترین مرکز تخصصی استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی معرفی شده است.

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: مجلس در سال های اخیر توانسته با تصویب مصوبات مناسبی کمک شایانی به بخش های بهداشتی و درمانی کرده و بخشی از نیازهای مردم را تامین کند.

وی ادامه داد: مسئولان نظام همواره تمام تلاش خود را برای توزیع عادلانه امکانات بین مردم کرده اند و خدمت به نیازمندان را به عنوان هدف اصلی خود قرار داده اند.

پزشکیان افزود: مردم نیزدر این میان توجه داشته باشند که باید با شیوه اقتصاد مقاومتی وارد عمل شده و از این طریق مسئولان نظام را یاری کنند.