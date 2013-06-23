  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۵

مرکز فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان شهید محلاتی تبریز افتتاح شد

مرکز فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان شهید محلاتی تبریز افتتاح شد

تبریز – خبرگزاری مهر: مرکز فوق تخصصی قلب و عروق شهید باکری بیمارستان شهید محلاتی تبریز با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اسدی،رئیس بیمارستان شهید محلاتی  عصر یکشنبه در آیین افتتاح این مرکز گفت: این مرکز در فضایی به مساحت یک هزار و 600 متر  مربع و با اعتبار بالغ بر 200 میلیارد ریال و با داشتن بخش های بستری، آنژیو گرافی، جراحی قلب و عروق، اتاق‌های عمل مجهز و I.C.U  افتتاح شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح این بخش در بیمارستان شهید محلاتی شاهد برطرف شدن بسیاری از مشکلات در خدمات بهداشتی و درمانی استان خواهیم بود زیرا هم اکنون تعداد کمی مرکز تخصصی قلب در استان مشغول فعالیت هستند.

اسدی افزود: بخش فوق تخصصی همودیالیز این بیمارستان با 20 تخت مجهز و مدرن به عنوان بهترین مرکز تخصصی استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی معرفی شده است.

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: مجلس در سال های اخیر توانسته با تصویب مصوبات مناسبی کمک شایانی به بخش های بهداشتی و درمانی کرده و بخشی از نیازهای مردم را تامین کند.

وی ادامه داد: مسئولان نظام همواره تمام تلاش خود را برای توزیع عادلانه امکانات بین مردم کرده اند و خدمت به نیازمندان را به عنوان هدف اصلی خود قرار داده اند.

پزشکیان افزود: مردم نیزدر این میان توجه داشته باشند که باید با شیوه اقتصاد مقاومتی وارد عمل شده و از این طریق مسئولان نظام را یاری کنند.

کد مطلب 2082825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها